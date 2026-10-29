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Российские ученые разработали препарат против рака груди - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Российские ученые разработали препарат против рака груди
Российские ученые разработали препарат против рака груди - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Российские ученые разработали препарат против рака груди
Российские ученые разработали таргетный препарат для диагностики и лечения агрессивного рака молочной железы, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T19:52
2026-10-29T19:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Российские ученые разработали таргетный препарат для диагностики и лечения агрессивного рака молочной железы, пишет РИА Новости со ссылкой на члена-корреспондента РАН, замдиректора НИИ онкологии Томского НИМЦ Владимира Чернова.В этом случае препарат станет вторым в мире таргетным препаратом для лечения онкологии. Первый был создан в 1997 году. По словам ученого, российские специалисты получили очень хорошие клинические результаты, препарат работает в два этапа: позволяет сначала диагностировать опухоль, а потом воздействовать на нее.Минздрав ранее зарегистрировал новый препарат "Нимоланцим" для лечения злокачественных опухолей. Препарат эффективен в борьбе с опухолями пищевода, головы, шеи и некоторыми видами злокачественных образований мозга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые создали анальгетик на основе сосновой смолыОбойдет рак по смертности: ученые рассказали о скрытой опасности для людейВ Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией
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онкология, вакцина от рака, вакцина, здоровье, наука и технологии, медицина
Российские ученые разработали препарат против рака груди

Российские ученые разработали таргетный препарат против рака молочной железы

19:52 29.10.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Российские ученые разработали таргетный препарат для диагностики и лечения агрессивного рака молочной железы, пишет РИА Новости со ссылкой на члена-корреспондента РАН, замдиректора НИИ онкологии Томского НИМЦ Владимира Чернова.
"Препарат запатентован, патент принадлежит Томскому политехническому университету. Мы очень рассчитываем, что появятся инвесторы, которые помогут нам его довести до клинического применения и до регистрации для клинического использования", – цитирует агентство Чернова.
В этом случае препарат станет вторым в мире таргетным препаратом для лечения онкологии. Первый был создан в 1997 году. По словам ученого, российские специалисты получили очень хорошие клинические результаты, препарат работает в два этапа: позволяет сначала диагностировать опухоль, а потом воздействовать на нее.
Минздрав ранее зарегистрировал новый препарат "Нимоланцим" для лечения злокачественных опухолей. Препарат эффективен в борьбе с опухолями пищевода, головы, шеи и некоторыми видами злокачественных образований мозга.
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