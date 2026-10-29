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Россия заинтересована в укреплении экономики Африки – Путин
Россия заинтересована в укреплении экономики Африки – Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Россия заинтересована в укреплении экономики Африки – Путин
Россия остается заинтересованной в том, чтобы страны Африки защищали свой суверенитет и укрепляли экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T12:00
2026-10-29T12:00
2026-10-29T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Россия остается заинтересованной в том, чтобы страны Африки защищали свой суверенитет и укрепляли экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка.Как отметил глава государства, Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. РФ всегда была рядом и оказывала содействие в борьбе африканских народов против колониального гнета, всемерно и бескорыстно поддерживала государства Африки в их стремлении к свободе и подлинной независимости, суверенному развитию.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Африканские элиты поверили в Россию – экспертПутин встретился с президентом Египта ас-Сиси – о чем говорили лидерыТоварооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов
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РИА Новости Крым
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россия, африка, новости, владимир путин (политик), политика, внешняя политика
Россия заинтересована в укреплении экономики Африки – Путин
Россия и Африка являются союзниками в построении многополярного мира – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Россия остается заинтересованной в том, чтобы страны Африки защищали свой суверенитет и укрепляли экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка.
"Россия остается заинтересованной в том, чтобы страны Африки защищали свой суверенитет, уверенно росли, укрепляли экономику и социальную сферу. Для решения этих задач готовы и далее сообща с вами работать по всем этим направлениям", - сказал Путин.
Как отметил глава государства, Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. РФ всегда была рядом и оказывала содействие в борьбе африканских народов против колониального гнета, всемерно и бескорыстно поддерживала государства Африки в их стремлении к свободе и подлинной независимости, суверенному развитию.
"Мы – естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка. Миропорядка, свободного от диктата и двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов Устава ООН, причем во всей их полноте и взаимосвязи", – подчеркнул Путин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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