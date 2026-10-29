https://crimea.ria.ru/20261029/rossiya-zainteresovana-v-ukreplenii-ekonomiki-afriki--putin-1160613387.html

Россия заинтересована в укреплении экономики Африки – Путин

Россия заинтересована в укреплении экономики Африки – Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Россия заинтересована в укреплении экономики Африки – Путин

Россия остается заинтересованной в том, чтобы страны Африки защищали свой суверенитет и укрепляли экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T12:00

2026-10-29T12:00

2026-10-29T12:00

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владимир путин (политик)

политика

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Россия остается заинтересованной в том, чтобы страны Африки защищали свой суверенитет и укрепляли экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка.Как отметил глава государства, Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. РФ всегда была рядом и оказывала содействие в борьбе африканских народов против колониального гнета, всемерно и бескорыстно поддерживала государства Африки в их стремлении к свободе и подлинной независимости, суверенному развитию.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Африканские элиты поверили в Россию – экспертПутин встретился с президентом Египта ас-Сиси – о чем говорили лидерыТоварооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов

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африка

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, африка, новости, владимир путин (политик), политика, внешняя политика