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Россия заинтересована в переносе некоторых производств в Африку - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Россия заинтересована в переносе некоторых производств в Африку
Россия заинтересована в переносе некоторых производств в Африку - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Россия заинтересована в переносе некоторых производств в Африку
Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях многочисленных санкций Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T13:28
2026-10-29T13:28
владимир путин (политик)
россия
африка
санкции против россии
политика
экономика
сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях многочисленных санкций Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка.В ходе заседания российский лидер обратил внимание на обозначенные лидерами африканских стран приоритеты сотрудничества с РФ: инвестиции, инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика, образование, доступ к рынкам.При этом важно, чтобы эти решения со стороны африканских партнеров были всегда суверенными, а вложения – надежными и защищенными, и чтобы это работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры, подчеркнул президент РФ.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия заинтересована в укреплении экономики Африки – Путин Африканские элиты поверили в Россию – эксперт Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – Путин
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владимир путин (политик), россия, африка, санкции против россии, политика, экономика, сотрудничество
Россия заинтересована в переносе некоторых производств в Африку

РФ заинтересована в переносе ряда производств в Африку в условиях западных санкций – Путин

13:28 29.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях многочисленных санкций Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка.
В ходе заседания российский лидер обратил внимание на обозначенные лидерами африканских стран приоритеты сотрудничества с РФ: инвестиции, инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика, образование, доступ к рынкам.

"Ничего неожиданного не скажу, но это полностью соответствует интересам России, особенно в условиях сегодняшнего дня, когда к российской экономике, к российским предприятиям применяются многочисленные санкции. Наши компании просто заинтересованы в переносе определенных производств в африканские страны, это взаимный интерес", – сказал Путин.

При этом важно, чтобы эти решения со стороны африканских партнеров были всегда суверенными, а вложения – надежными и защищенными, и чтобы это работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры, подчеркнул президент РФ.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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