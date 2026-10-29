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Россия вносит вклад в урегулирование конфликтов в Африке – Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Россия вносит вклад в урегулирование конфликтов в Африке – Путин
Россия вносит вклад в урегулирование конфликтов в Африке – Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Россия вносит вклад в урегулирование конфликтов в Африке – Путин
Россия вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на африканском континенте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T12:48
2026-10-29T12:48
россия
африка
новости
владимир путин (политик)
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Россия вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на африканском континенте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка.Он также отметил, что РФ стремится всемерно способствовать повышению роли Африки на ключевых многосторонних площадках, отстаивая необходимость более справедливой представительности африканцев в глобальной системе принятия решений, в том числе в Совете безопасности ООН и международных финансовых институтах.Говоря об экономическом сотрудничестве с африканскими странами, Путин указал, что товарооборот между ними в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов.Он добавил, что доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%. Это позволяет защитить экономические обмены от внешнего влияния, делает их более устойчивыми к колебаниям глобальной политической и экономической конъюнктуры.Многие российские компании давно и успешно реализуют в Африке крупные инвестиционные проекты, сказал Путин. Речь идет о таких отраслях, как энергетика и мирный атом, горнорудная промышленность и добыча полезных ископаемых, производственная кооперация, логистика, туризм и некоторые другие направления.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Африканские элиты поверили в Россию – экспертЗапад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – ПутинМногополярный мир становится реальностью – Путин
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россия, африка, новости, владимир путин (политик), внешняя политика
Россия вносит вклад в урегулирование конфликтов в Африке – Путин

Россия вносит вклад в урегулирование конфликтов в Африке – Путин

12:48 29.10.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАфрика на карте
Африка на карте - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Россия вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на африканском континенте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка.

"Как постоянный член Совбеза ООН, наша страна вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на африканском континенте", – сказал глава государства.

Он также отметил, что РФ стремится всемерно способствовать повышению роли Африки на ключевых многосторонних площадках, отстаивая необходимость более справедливой представительности африканцев в глобальной системе принятия решений, в том числе в Совете безопасности ООН и международных финансовых институтах.
Говоря об экономическом сотрудничестве с африканскими странами, Путин указал, что товарооборот между ними в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов.

"С предыдущего саммита этот показатель увеличился в полтора раза. Динамика хорошая, но истинный потенциал нашего взаимодействия, конечно, значительно больше", – подчеркнул президент РФ.

Он добавил, что доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%. Это позволяет защитить экономические обмены от внешнего влияния, делает их более устойчивыми к колебаниям глобальной политической и экономической конъюнктуры.
Многие российские компании давно и успешно реализуют в Африке крупные инвестиционные проекты, сказал Путин. Речь идет о таких отраслях, как энергетика и мирный атом, горнорудная промышленность и добыча полезных ископаемых, производственная кооперация, логистика, туризм и некоторые другие направления.

"Наши деловые круги всегда относятся к сотрудничеству с африканскими партнерами честно, уважительно, добросовестно и ведут бизнес на равных, не выкачивают прибыль в духе колониальных практик бывших метрополий, а наоборот, инвестируют, вкладывают полученные доходы в развитие экономик ваших стран", – обратил внимание российский лидер.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РоссияАфрикаНовостиВладимир Путин (политик)Внешняя политика
 
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