https://crimea.ria.ru/20261029/rossiya-vnosit-vklad-v-uregulirovanie-konfliktov-v-afrike--putin-1160614020.html

Россия вносит вклад в урегулирование конфликтов в Африке – Путин

Россия вносит вклад в урегулирование конфликтов в Африке – Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Россия вносит вклад в урегулирование конфликтов в Африке – Путин

Россия вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на африканском континенте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T12:48

2026-10-29T12:48

2026-10-29T12:48

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владимир путин (политик)

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Россия вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на африканском континенте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка.Он также отметил, что РФ стремится всемерно способствовать повышению роли Африки на ключевых многосторонних площадках, отстаивая необходимость более справедливой представительности африканцев в глобальной системе принятия решений, в том числе в Совете безопасности ООН и международных финансовых институтах.Говоря об экономическом сотрудничестве с африканскими странами, Путин указал, что товарооборот между ними в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов.Он добавил, что доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%. Это позволяет защитить экономические обмены от внешнего влияния, делает их более устойчивыми к колебаниям глобальной политической и экономической конъюнктуры.Многие российские компании давно и успешно реализуют в Африке крупные инвестиционные проекты, сказал Путин. Речь идет о таких отраслях, как энергетика и мирный атом, горнорудная промышленность и добыча полезных ископаемых, производственная кооперация, логистика, туризм и некоторые другие направления.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Африканские элиты поверили в Россию – экспертЗапад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – ПутинМногополярный мир становится реальностью – Путин

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, африка, новости, владимир путин (политик), внешняя политика