https://crimea.ria.ru/20261029/rossiya-ne-khochet-voyny-s-evropoy-no-gotova-k-ney--putin-1160631737.html
Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней – Путин
Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней – Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней – Путин
Многие в Европе к 2030 году готовятся к войне с Россией, которая этой войны не хочет, но готова к ней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T21:09
2026-10-29T21:09
2026-10-29T21:36
владимир путин (политик)
россия
европа
в мире
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1d/1160632011_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_4399719aab38a7d63379acc3e87a95d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Многие в Европе к 2030 году готовятся к войне с Россией, которая этой войны не хочет, но готова к ней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.Наоборот, Россия поддерживает любые шаги по восстановлению полноформатных отношений со странами Европейского союза, добавил российский лидер."Мы поддерживаем любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы. Или со всеми вместе – в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке", – сказал президент.Владимир Путин напомнил, что во вторник он провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе, и, как после выяснилось, что оба европейских политика не согласовали этот разговор с другими странами Европы.И это говорит о том, что и в Европе тоже есть люди, которые не хотят наносить стратегическое поражение России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог.При этом он отметил, что если лидеры ЕС до сих пор не добились стратегического поражения России, то вряд ли им это удастся к 2030-му.Лидер РФ отметил, что в России хорошо помнят уроки первой и второй мировых войн и делают все, чтобы ничего подобного не произошло. Тем не менее, если провокации будут, она ответит."Кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Мы такого не хотим, но на любой вызов ответим", – заявил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1d/1160632011_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_e1c1bcebf06636be71a14e1d5fd04434.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, европа, в мире, видео
Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней – Путин
Путин: Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней
21:09 29.10.2026 (обновлено: 21:36 29.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Многие в Европе к 2030 году готовятся к войне с Россией, которая этой войны не хочет, но готова к ней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.
"Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим", – сказал Путин.
Наоборот, Россия поддерживает любые шаги по восстановлению полноформатных отношений со странами Европейского союза, добавил российский лидер.
"Мы поддерживаем любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы. Или со всеми вместе – в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке", – сказал президент.
Владимир Путин напомнил, что во вторник он провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе, и, как после выяснилось, что оба европейских политика не согласовали этот разговор с другими странами Европы.
И это говорит о том, что и в Европе тоже есть люди, которые не хотят наносить стратегическое поражение России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог.
Путин подчеркнул, что, если дойдет до войны России и Европой, то победителей в ней не будет. "Пусть никто об этом не забывает", – предупредил президент РФ.
При этом он отметил, что если лидеры ЕС до сих пор не добились стратегического поражения России, то вряд ли им это удастся к 2030-му.
Лидер РФ отметил, что в России хорошо помнят уроки первой и второй мировых войн и делают все, чтобы ничего подобного не произошло. Тем не менее, если провокации будут, она ответит.
"Кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Мы такого не хотим, но на любой вызов ответим", – заявил Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.