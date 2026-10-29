https://crimea.ria.ru/20261029/rossiya-ne-khochet-voyny-s-evropoy-no-gotova-k-ney--putin-1160631737.html

Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней – Путин

Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней – Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней – Путин

Многие в Европе к 2030 году готовятся к войне с Россией, которая этой войны не хочет, но готова к ней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T21:09

2026-10-29T21:09

2026-10-29T21:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Многие в Европе к 2030 году готовятся к войне с Россией, которая этой войны не хочет, но готова к ней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.Наоборот, Россия поддерживает любые шаги по восстановлению полноформатных отношений со странами Европейского союза, добавил российский лидер."Мы поддерживаем любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы. Или со всеми вместе – в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке", – сказал президент.Владимир Путин напомнил, что во вторник он провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе, и, как после выяснилось, что оба европейских политика не согласовали этот разговор с другими странами Европы.И это говорит о том, что и в Европе тоже есть люди, которые не хотят наносить стратегическое поражение России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог.При этом он отметил, что если лидеры ЕС до сих пор не добились стратегического поражения России, то вряд ли им это удастся к 2030-му.Лидер РФ отметил, что в России хорошо помнят уроки первой и второй мировых войн и делают все, чтобы ничего подобного не произошло. Тем не менее, если провокации будут, она ответит."Кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Мы такого не хотим, но на любой вызов ответим", – заявил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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