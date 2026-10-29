https://crimea.ria.ru/20261029/rossii-neobkhodima-programma-podderzhki-kurortnyy-doktor--mnenie-1160610036.html

России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение

России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение - РИА Новости Крым, 29.10.2026

России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение

Для развития российским курортам необходима государственная программа поддержки специалистов "Курортный доктор". В этом убежден президент Национальной курортной РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T22:22

2026-10-29T22:22

2026-10-29T22:22

санатории крыма

мнения

санаторий

курорт

оздоровление

финансирование

россия

здоровье

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/104346/74/1043467480_0:437:2088:1612_1920x0_80_0_0_7d40cb413e28edcb8475623b53deb5d8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Для развития российским курортам необходима государственная программа поддержки специалистов "Курортный доктор". В этом убежден президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов. Он считает, что программа должна работать по аналогии с программой "Земский доктор" и предоставлять врачам подъемные выплаты и льготы при переезде в курортные города, стимулируя молодых и перспективных курортологов работать в отрасли.Он также уверен, что для работающих в России санаториев нужно разработать индивидуальные инструменты экономического регулирования. Это позволит сохранить медицинскую составляющую санаторного лечения и не допустить деградации отрасли в обычный гостиничный сервис.Сейчас же, подчеркнул медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов, регулирование часто приравнивает санатории к обычным отелям, игнорируя их медицинскую специфику. Из-за этого учреждения лишаются льготных условий для инвестиций и поддержки персонала, а ведь содержание санаториев требует больших затрат на медицинское оборудование и благоустройство прилегающих территорий.На круглом столе подчеркнули, что в настоящее время в России нет единого государственного стандарта качества на медицинские услуги и процедуры. И его также необходимо вводить.Директор Ассоциации оздоровительного туризма также отметил, что в стране нет экономических условий для поддержки медицинского профиля санаториев, инвесторы вкладываются в здравницы категории 4 и 5 звезд, чтобы получить высокую прибыль, и обходят стороной санатории более низких категорий. А это, в свою очередь, снижает доступность санаторно-курортного лечения для широких слоев населения. Данилов призвал Минэкономразвития и Минфин разработать точечные меры поддержки для проектов, ориентированных на массовый и средний сегмент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский курорт признали лучшим в мире для оздоровленияВ услуги крымских санаториев должны войти программы здорового долголетияДо 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санатории крыма, мнения, санаторий, курорт, оздоровление, финансирование, россия, здоровье