https://crimea.ria.ru/20261029/rossii-neobkhodima-programma-podderzhki-kurortnyy-doktor--mnenie-1160610036.html
России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение
России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение - РИА Новости Крым, 29.10.2026
России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение
Для развития российским курортам необходима государственная программа поддержки специалистов "Курортный доктор". В этом убежден президент Национальной курортной РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T22:22
2026-10-29T22:22
2026-10-29T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Для развития российским курортам необходима государственная программа поддержки специалистов "Курортный доктор". В этом убежден президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов. Он считает, что программа должна работать по аналогии с программой "Земский доктор" и предоставлять врачам подъемные выплаты и льготы при переезде в курортные города, стимулируя молодых и перспективных курортологов работать в отрасли.Он также уверен, что для работающих в России санаториев нужно разработать индивидуальные инструменты экономического регулирования. Это позволит сохранить медицинскую составляющую санаторного лечения и не допустить деградации отрасли в обычный гостиничный сервис.Сейчас же, подчеркнул медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов, регулирование часто приравнивает санатории к обычным отелям, игнорируя их медицинскую специфику. Из-за этого учреждения лишаются льготных условий для инвестиций и поддержки персонала, а ведь содержание санаториев требует больших затрат на медицинское оборудование и благоустройство прилегающих территорий.На круглом столе подчеркнули, что в настоящее время в России нет единого государственного стандарта качества на медицинские услуги и процедуры. И его также необходимо вводить.Директор Ассоциации оздоровительного туризма также отметил, что в стране нет экономических условий для поддержки медицинского профиля санаториев, инвесторы вкладываются в здравницы категории 4 и 5 звезд, чтобы получить высокую прибыль, и обходят стороной санатории более низких категорий. А это, в свою очередь, снижает доступность санаторно-курортного лечения для широких слоев населения. Данилов призвал Минэкономразвития и Минфин разработать точечные меры поддержки для проектов, ориентированных на массовый и средний сегмент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский курорт признали лучшим в мире для оздоровленияВ услуги крымских санаториев должны войти программы здорового долголетияДо 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров
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санатории крыма, мнения, санаторий, курорт, оздоровление, финансирование, россия, здоровье
России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение
Государство призвали поддержать санатории категории три звезды
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Для развития российским курортам необходима государственная программа поддержки специалистов "Курортный доктор". В этом убежден президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов.
Он считает, что программа должна работать по аналогии с программой "Земский доктор" и предоставлять врачам подъемные выплаты и льготы при переезде в курортные города, стимулируя молодых и перспективных курортологов работать в отрасли.
"Кадровая политика требует особого внимания. Реализация этой инициативы позволит закрепить врачей в курортных регионах и повысить престиж работы в восстановительной медицине. Что касается иностранных специалистов, то здесь необходимы взвешенные и прогнозируемые решения", – отметил Разумов на круглом столе в Совете Федерации, посвященном развитию санаторно-курортного лечения и медицинского туризма, передает "Парламентская газета".
Он также уверен, что для работающих в России санаториев нужно разработать индивидуальные инструменты экономического регулирования. Это позволит сохранить медицинскую составляющую санаторного лечения и не допустить деградации отрасли в обычный гостиничный сервис.
Сейчас же, подчеркнул медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов, регулирование часто приравнивает санатории к обычным отелям, игнорируя их медицинскую специфику. Из-за этого учреждения лишаются льготных условий для инвестиций и поддержки персонала, а ведь содержание санаториев требует больших затрат на медицинское оборудование и благоустройство прилегающих территорий.
На круглом столе подчеркнули, что в настоящее время в России нет единого государственного стандарта качества на медицинские услуги и процедуры. И его также необходимо вводить.
Директор Ассоциации оздоровительного туризма также отметил, что в стране нет экономических условий для поддержки медицинского профиля санаториев, инвесторы вкладываются в здравницы категории 4 и 5 звезд, чтобы получить высокую прибыль, и обходят стороной санатории более низких категорий. А это, в свою очередь, снижает доступность санаторно-курортного лечения для широких слоев населения. Данилов призвал Минэкономразвития и Минфин разработать точечные меры поддержки для проектов, ориентированных на массовый и средний сегмент.
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