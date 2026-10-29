Рейтинг@Mail.ru
России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261029/rossii-neobkhodima-programma-podderzhki-kurortnyy-doktor--mnenie-1160610036.html
России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение
России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение - РИА Новости Крым, 29.10.2026
России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение
Для развития российским курортам необходима государственная программа поддержки специалистов "Курортный доктор". В этом убежден президент Национальной курортной РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T22:22
2026-10-29T22:22
санатории крыма
мнения
санаторий
курорт
оздоровление
финансирование
россия
здоровье
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/104346/74/1043467480_0:437:2088:1612_1920x0_80_0_0_7d40cb413e28edcb8475623b53deb5d8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Для развития российским курортам необходима государственная программа поддержки специалистов "Курортный доктор". В этом убежден президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов. Он считает, что программа должна работать по аналогии с программой "Земский доктор" и предоставлять врачам подъемные выплаты и льготы при переезде в курортные города, стимулируя молодых и перспективных курортологов работать в отрасли.Он также уверен, что для работающих в России санаториев нужно разработать индивидуальные инструменты экономического регулирования. Это позволит сохранить медицинскую составляющую санаторного лечения и не допустить деградации отрасли в обычный гостиничный сервис.Сейчас же, подчеркнул медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов, регулирование часто приравнивает санатории к обычным отелям, игнорируя их медицинскую специфику. Из-за этого учреждения лишаются льготных условий для инвестиций и поддержки персонала, а ведь содержание санаториев требует больших затрат на медицинское оборудование и благоустройство прилегающих территорий.На круглом столе подчеркнули, что в настоящее время в России нет единого государственного стандарта качества на медицинские услуги и процедуры. И его также необходимо вводить.Директор Ассоциации оздоровительного туризма также отметил, что в стране нет экономических условий для поддержки медицинского профиля санаториев, инвесторы вкладываются в здравницы категории 4 и 5 звезд, чтобы получить высокую прибыль, и обходят стороной санатории более низких категорий. А это, в свою очередь, снижает доступность санаторно-курортного лечения для широких слоев населения. Данилов призвал Минэкономразвития и Минфин разработать точечные меры поддержки для проектов, ориентированных на массовый и средний сегмент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский курорт признали лучшим в мире для оздоровленияВ услуги крымских санаториев должны войти программы здорового долголетияДо 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/104346/74/1043467480_0:241:2088:1807_1920x0_80_0_0_243cf3e1fd38bd1c2e411edafe58463c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санатории крыма, мнения, санаторий, курорт, оздоровление, финансирование, россия, здоровье
России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение

Государство призвали поддержать санатории категории три звезды

22:22 29.10.2026
 
© РИА Новости . Ю. Крылов / Перейти в фотобанкСанаторий в Крыму
Санаторий в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Ю. Крылов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Для развития российским курортам необходима государственная программа поддержки специалистов "Курортный доктор". В этом убежден президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов.
Он считает, что программа должна работать по аналогии с программой "Земский доктор" и предоставлять врачам подъемные выплаты и льготы при переезде в курортные города, стимулируя молодых и перспективных курортологов работать в отрасли.

"Кадровая политика требует особого внимания. Реализация этой инициативы позволит закрепить врачей в курортных регионах и повысить престиж работы в восстановительной медицине. Что касается иностранных специалистов, то здесь необходимы взвешенные и прогнозируемые решения", – отметил Разумов на круглом столе в Совете Федерации, посвященном развитию санаторно-курортного лечения и медицинского туризма, передает "Парламентская газета".

Он также уверен, что для работающих в России санаториев нужно разработать индивидуальные инструменты экономического регулирования. Это позволит сохранить медицинскую составляющую санаторного лечения и не допустить деградации отрасли в обычный гостиничный сервис.
Сейчас же, подчеркнул медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов, регулирование часто приравнивает санатории к обычным отелям, игнорируя их медицинскую специфику. Из-за этого учреждения лишаются льготных условий для инвестиций и поддержки персонала, а ведь содержание санаториев требует больших затрат на медицинское оборудование и благоустройство прилегающих территорий.
На круглом столе подчеркнули, что в настоящее время в России нет единого государственного стандарта качества на медицинские услуги и процедуры. И его также необходимо вводить.
Директор Ассоциации оздоровительного туризма также отметил, что в стране нет экономических условий для поддержки медицинского профиля санаториев, инвесторы вкладываются в здравницы категории 4 и 5 звезд, чтобы получить высокую прибыль, и обходят стороной санатории более низких категорий. А это, в свою очередь, снижает доступность санаторно-курортного лечения для широких слоев населения. Данилов призвал Минэкономразвития и Минфин разработать точечные меры поддержки для проектов, ориентированных на массовый и средний сегмент.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский курорт признали лучшим в мире для оздоровления
В услуги крымских санаториев должны войти программы здорового долголетия
До 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров
 
Санатории КрымаМненияСанаторийКурортОздоровлениеФинансированиеРоссияЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:22России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение
22:03Медиаторы помогут севастопольским семьям разрешать трудные вопросы
21:55В Севастополе компенсируют затраты на автономные источники электроснабжения
21:35Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на трехлетку
21:16Завершено разминирование маршрутов для миссии в Алешках
21:09Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней – Путин
20:58"Новый импульс": Путин оценил третий саммит Россия – Африка
20:48Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
20:37В Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения
20:23В Петербурге домработница украла у хозяйки украшения на 6 миллионов
20:07На Украине будут наказывать за пение на русском языке
19:52Российские ученые разработали препарат против рака груди
19:39Киевлян попросили не приводить детей в детсады зимой
19:23В Севастополе с начала отопительного сезона запустили 80% котельных
19:10Солнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километров
18:48Новые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100%
18:29В Испании поезд с пассажирами застрял в туннеле в темноте
18:11Судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
17:501,8 миллиона тонн зерновых: в Крыму завершилась уборочная кампания
17:28Как восстанавливают энергосети Крыма и соседних регионов
Лента новостейМолния