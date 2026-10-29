https://crimea.ria.ru/20261029/rossii-i-ssha-pridetsya-prinuzhdat-evropu-k-miru--mnenie-1160627644.html

России и США придется принуждать Европу к миру – мнение

России и США придется принуждать Европу к миру – мнение - РИА Новости Крым, 29.10.2026

России и США придется принуждать Европу к миру – мнение

Урегулировать конфликт на Украине без участия Европы не получится, однако привлекать ее к переговорному процессу сейчас слишком рано. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T22:54

2026-10-29T22:54

2026-10-29T22:54

переговоры

украина

россия

сша

европа

мнения

иван пятибратов

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Урегулировать конфликт на Украине без участия Европы не получится, однако привлекать ее к переговорному процессу сейчас слишком рано. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент Финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов, отметив, что договариваться с европейцами придется скорее всего путем давления на ЕС Соединенных Штатов.Накануне помощник президента Юрий Ушаков, комментируя предстоящую трехстороннюю встречу России, США и Украины в Абу-Даби в ноябре, заявил, что РФ пока не рассматривает участия переговорщиков от Европы, в частности лидера Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере. Позже он отметил, что России рано или поздно придется говорить с не очень симпатичными для Москвы собеседниками из Евросоюза.По мнению Пятибратова, в рамках урегулирования конфликта на Украине Россия в последний раз говорила с Европой в 2023-м году, и возобновлять этот трек еще рано, а в некоторой степени даже опасно для переговорного процесса, поскольку европейцы пока способны только создавать для него помехи, в чем ни РФ, ни США не заинтересованы."Европейцы абсолютно недоговорспособны, во всяком случае в том виде, в котором мы их наблюдаем сейчас. Все, что они хотят делать, это затягивать переговоры, пытаться их сорвать. Они это демонстрируют, даже когда пытаются предложить переговорщика со своей стороны. Это вечно какой-нибудь человек без полномочий, который, соответственно, просто не может быть выразителем мнения Европы, а значит, априори бессмыслен за этим столом", – сказал Пятибратов.В то же время нельзя отрицать того факта, что Европейский Союз действительно играет большую роль в этом конфликте, добавил он. Как минимум ЕС важен как спонсор Украины и как такая тихая гавань, в которую периодически ездит глава киевского режима Владимир Зеленский, когда его ругает Дональд Трамп, отметил политолог.Другое дело, что договариваться с Европой придется скорее всего через давление на нее, но не прямое, а посредством Соединенных Штатов и лично президента США, который был и остается доминирующей силой Запада и хозяином ЕС, считает эксперт."Можно как верный пес хозяина уважать – так было в случае с Джо Байденом (экс-президент США – ред.). А можно как раб к рабовладельцу относиться – это в случае с Дональдом Трампом... Он оплел Европейский Союз таким количеством зависимостей и привязанностей, что они хотят или не хотят, а все равно из ситуации вырваться не могут", – продолжает Пятибратов.Он отметил, что с энергетической точки зрения страны Европы полностью зависимы сейчас от Штатов, а с экономической – Трамп решает, какие тарифы применяются. "Им не нравятся их новый хозяин, но они ничего с этим поделать не могут: они в состоянии неволи. По этой причине Трамп может на них надавить", – сказал Пятибратов.Только делать этого Трамп пока не спешит, поскольку получает для себя гораздо больше политических бенефитов из продолжающегося конфликта, чем извлечет из завершенного, считает политолог.Именно поэтому, возвращаясь к теме трехсторонних переговоров, они и планируются в Абу-Даби ныне в том формате, в котором были анонсированы.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на трехсторонней встрече в ноябре в Абу-Даби будут обсуждаться гарантии безопасности для России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Черные лебеди" для Украины и маневр Трампа: к чему готовится Европа Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев Гуманитарная операция в Алешках – Путин рассказал главное о ситуации

https://crimea.ria.ru/20261026/chto-budet-s-territoriey-ukrainy-posle-zaklyucheniya-mirnogo-soglasheniya--mnenie-1160427452.html

украина

россия

сша

европа

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переговоры, украина, россия, сша, европа, мнения, иван пятибратов, политика