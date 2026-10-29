https://crimea.ria.ru/20261029/rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-v-sevastopole-snyali-1160631309.html

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T20:48

2026-10-29T20:48

2026-10-29T20:53

новости севастополя

севастополь

электроэнергия

электричество

севастопольэнерго

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/10/1150954639_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_adde71a96ecb3ecf5ff4ea36d9d1bba5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе. Об этом сообщает Севастопольэнерго.В Севастопольэнерго напомнили, что, когда электроснабжение будет восстановлено, нельзя включать все электроприборы в квартире одновременно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, севастопольэнерго