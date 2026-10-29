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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T20:48
2026-10-29T20:53
новости севастополя
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электроэнергия
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе. Об этом сообщает Севастопольэнерго.В Севастопольэнерго напомнили, что, когда электроснабжение будет восстановлено, нельзя включать все электроприборы в квартире одновременно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, севастопольэнерго
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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли

20:48 29.10.2026 (обновлено: 20:53 29.10.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе. Об этом сообщает Севастопольэнерго.
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. Диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", – говорится в сообщении.
В Севастопольэнерго напомнили, что, когда электроснабжение будет восстановлено, нельзя включать все электроприборы в квартире одновременно.
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Новости СевастополяСевастопольЭлектроэнергияЭлектричествоСевастопольэнерго
 
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