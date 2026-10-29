https://crimea.ria.ru/20261029/rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-v-sevastopole-snyali-1160631309.html
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T20:48
2026-10-29T20:48
2026-10-29T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе. Об этом сообщает Севастопольэнерго.В Севастопольэнерго напомнили, что, когда электроснабжение будет восстановлено, нельзя включать все электроприборы в квартире одновременно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, севастопольэнерго
Материал дополняется
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
20:48 29.10.2026 (обновлено: 20:53 29.10.2026)