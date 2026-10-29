Прожиточный минимум в Крыму и гуманитарная акция в Алешках: главное за день
Гуманитарная акция в Алешках и новый прожиточный минимум в Крыму – главное за день
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области. Дата трехсторонних переговоров по Украине. Второй день форума Россия – Африка и заявления президента РФ Владимира Путина. Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и прогноз на рост коммунальных тарифов. Постановление об увеличении прожиточного минимума в Крыму.
О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Гуманитарная акция в Алешках
Гуманитарная миссия в Алешах Херсонской области стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные проводят разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
Трехсторонние переговоры по Украине
Трехсторонние переговоры по Украине пройдут не ранее 4 ноября, даты будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он напомнил, что предыдущий раунд, который как будто бы был согласован, сорвали украинцы. По словам Ушакова, состав делегации от России будет определен в ближайшее время, ее костяк уже есть.
Саммит Россия – Африка
Стартовавший накануне Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка продолжается в Москве в четверг. В рамках первого пленарного заседания саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на африканском континенте. Также российский лидер заявил в четверг, что Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях многочисленных санкций Запада.
Бюджет и прогнозный рост тарифов
Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В нем заложено финансирование всех социальных обязательств государства перед гражданами, отметили в Госдуме.
В рамках прогноза социально-экономического развития кабмин России установил обоснованный рост тарифов ЖКУ на 2027-2029 годы – это тоже заложено в проект бюджета. Обоснованным, по мнению парламентариев, является рост тарифов на 11% в 2027 году, на 8,6% – в 2028 году, на 7,6% – в 2029 году.
Прожиточный минимум в Крыму
Совет министров Крыма принял постановление, которым устанавливается величина прожиточного минимума на 2027 год в расчете на душу населения – 19 620 рублей. Этот показатель вырос более чем на тысячу рублей за год, соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства в четверг.