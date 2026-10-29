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Прожиточный минимум в Крыму и гуманитарная акция в Алешках: главное за день - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Прожиточный минимум в Крыму и гуманитарная акция в Алешках: главное за день
Прожиточный минимум в Крыму и гуманитарная акция в Алешках: главное за день - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Прожиточный минимум в Крыму и гуманитарная акция в Алешках: главное за день
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области. Дата трехсторонних переговоров по Украине. Второй день форума Россия – Африка и заявления президента РФ... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T23:20
2026-10-29T23:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области. Дата трехсторонних переговоров по Украине. Второй день форума Россия – Африка и заявления президента РФ Владимира Путина. Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и прогноз на рост коммунальных тарифов. Постановление об увеличении прожиточного минимума в Крыму.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Гуманитарная акция в АлешкахГуманитарная миссия в Алешах Херсонской области стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные проводят разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.Трехсторонние переговоры по УкраинеТрехсторонние переговоры по Украине пройдут не ранее 4 ноября, даты будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он напомнил, что предыдущий раунд, который как будто бы был согласован, сорвали украинцы. По словам Ушакова, состав делегации от России будет определен в ближайшее время, ее костяк уже есть.Саммит Россия – АфрикаСтартовавший накануне Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка продолжается в Москве в четверг. В рамках первого пленарного заседания саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на африканском континенте. Также российский лидер заявил в четверг, что Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях многочисленных санкций Запада.Бюджет и прогнозный рост тарифовГосударственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В нем заложено финансирование всех социальных обязательств государства перед гражданами, отметили в Госдуме.В рамках прогноза социально-экономического развития кабмин России установил обоснованный рост тарифов ЖКУ на 2027-2029 годы – это тоже заложено в проект бюджета. Обоснованным, по мнению парламентариев, является рост тарифов на 11% в 2027 году, на 8,6% – в 2028 году, на 7,6% – в 2029 году.Прожиточный минимум в КрымуСовет министров Крыма принял постановление, которым устанавливается величина прожиточного минимума на 2027 год в расчете на душу населения – 19 620 рублей. Этот показатель вырос более чем на тысячу рублей за год, соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства в четверг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Прожиточный минимум в Крыму и гуманитарная акция в Алешках: главное за день

Гуманитарная акция в Алешках и новый прожиточный минимум в Крыму – главное за день

23:20 29.10.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
Российские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области. Дата трехсторонних переговоров по Украине. Второй день форума Россия – Африка и заявления президента РФ Владимира Путина. Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и прогноз на рост коммунальных тарифов. Постановление об увеличении прожиточного минимума в Крыму.
О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Гуманитарная акция в Алешках

Гуманитарная миссия в Алешах Херсонской области стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные проводят разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
Заявление для СМИ президента Владимира Путина
Вчера, 21:09
Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней – Путин

Трехсторонние переговоры по Украине

Трехсторонние переговоры по Украине пройдут не ранее 4 ноября, даты будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он напомнил, что предыдущий раунд, который как будто бы был согласован, сорвали украинцы. По словам Ушакова, состав делегации от России будет определен в ближайшее время, ее костяк уже есть.
Сотрудник пожарной службы в США - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
Вчера, 06:33
В США на ядерном объекте произошел выброс радиации после пожара

Саммит Россия – Африка

Стартовавший накануне Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка продолжается в Москве в четверг. В рамках первого пленарного заседания саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на африканском континенте. Также российский лидер заявил в четверг, что Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях многочисленных санкций Запада.
Уборка урожая
Вчера, 17:50
1,8 миллиона тонн зерновых: в Крыму завершилась уборочная кампания

Бюджет и прогнозный рост тарифов

Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В нем заложено финансирование всех социальных обязательств государства перед гражданами, отметили в Госдуме.
В рамках прогноза социально-экономического развития кабмин России установил обоснованный рост тарифов ЖКУ на 2027-2029 годы – это тоже заложено в проект бюджета. Обоснованным, по мнению парламентариев, является рост тарифов на 11% в 2027 году, на 8,6% – в 2028 году, на 7,6% – в 2029 году.
Магнитная буря
Вчера, 09:21
Новая магнитная буря идет к Земле – когда ждать удар

Прожиточный минимум в Крыму

Совет министров Крыма принял постановление, которым устанавливается величина прожиточного минимума на 2027 год в расчете на душу населения – 19 620 рублей. Этот показатель вырос более чем на тысячу рублей за год, соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства в четверг.
Плато Ай-Петри
Вчера, 12:12Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда в Крым придут морозы
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00:01Дождь и ветер: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 30 октября
23:20Прожиточный минимум в Крыму и гуманитарная акция в Алешках: главное за день
23:05Умер актер из "Люди Х" Патрик Стюарт
22:54России и США придется принуждать Европу к миру – мнение
22:40В Севастополе подготовят сотню специалистов для ЗАЭС за счет станции
22:22России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение
22:03Медиаторы помогут севастопольским семьям разрешать трудные вопросы
21:55В Севастополе компенсируют затраты на автономные источники электроснабжения
21:35Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на трехлетку
21:16Завершено разминирование маршрутов для миссии в Алешках
21:09Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней – Путин
20:58"Новый импульс": Путин оценил третий саммит Россия – Африка
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