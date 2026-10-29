https://crimea.ria.ru/20261029/pravitelstvo-sevastopolya-odobrilo-proekt-zakona-o-byudzhete-na-trekhletku-1160632518.html

Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на трехлетку

Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на трехлетку - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на трехлетку

Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на 2027 год, а также плановый период 2028 и 2029 годов, согласно которому собственные налоговые и... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T21:35

2026-10-29T21:35

2026-10-29T21:35

новости севастополя

севастополь

бюджет

правительство севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/0e/1156834578_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_0924c55346880be1ac3c71f5bff75d69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на 2027 год, а также плановый период 2028 и 2029 годов, согласно которому собственные налоговые и неналоговые доходы города за три года вырастут минимум на 10,9 миллиарда рублей. Об этом по итогам заседания сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, одобренный проект бюджета города является сбалансированным документом, который, как и в предыдущие годы, направлен на выполнение всех социальных обязательств перед жителями.Он подчеркнул, что бюджет города остается социально ориентированным: больше половины всех расходов – 43,6 миллиардов рублей, согласно документу, направляется на образование (15,1 млрд рублей), здравоохранение (11,3 млрд), культуру, спорт, а также социальную защиту (13,7 млрд рублей).На дороги, транспорт, газификацию, благоустройство и коммунальное хозяйство, согласно проекту бюджета, направляют 30,8 млрд рублей (это порядка 36% бюджета), а на строительство и ремонты социальных объектов и инфраструктуры предусмотрено 26,2 миллиардов, добавил он."В ближайшее время проект закона будет внесён в Законодательное собрание", – подытожил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вырастут тарифы на ЖКУ за три года: проект бюджетаВ Крыму увеличили размер прожиточного минимумаГосдума приняла в первом чтении проект бюджета на трехлетку

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, бюджет, правительство севастополя