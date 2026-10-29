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Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на трехлетку
Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на трехлетку - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на трехлетку
Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на 2027 год, а также плановый период 2028 и 2029 годов, согласно которому собственные налоговые и... РИА Новости Крым, 29.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на 2027 год, а также плановый период 2028 и 2029 годов, согласно которому собственные налоговые и неналоговые доходы города за три года вырастут минимум на 10,9 миллиарда рублей. Об этом по итогам заседания сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, одобренный проект бюджета города является сбалансированным документом, который, как и в предыдущие годы, направлен на выполнение всех социальных обязательств перед жителями.Он подчеркнул, что бюджет города остается социально ориентированным: больше половины всех расходов – 43,6 миллиардов рублей, согласно документу, направляется на образование (15,1 млрд рублей), здравоохранение (11,3 млрд), культуру, спорт, а также социальную защиту (13,7 млрд рублей).На дороги, транспорт, газификацию, благоустройство и коммунальное хозяйство, согласно проекту бюджета, направляют 30,8 млрд рублей (это порядка 36% бюджета), а на строительство и ремонты социальных объектов и инфраструктуры предусмотрено 26,2 миллиардов, добавил он."В ближайшее время проект закона будет внесён в Законодательное собрание", – подытожил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вырастут тарифы на ЖКУ за три года: проект бюджетаВ Крыму увеличили размер прожиточного минимумаГосдума приняла в первом чтении проект бюджета на трехлетку
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новости севастополя, севастополь, бюджет, правительство севастополя
Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на трехлетку
Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на 2027 – 2029 годы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на 2027 год, а также плановый период 2028 и 2029 годов, согласно которому собственные налоговые и неналоговые доходы города за три года вырастут минимум на 10,9 миллиарда рублей. Об этом по итогам заседания сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По словам губернатора, одобренный проект бюджета города является сбалансированным документом, который, как и в предыдущие годы, направлен на выполнение всех социальных обязательств перед жителями.
"Главные параметры бюджета-2027: доходы – 81,1 млрд рублей, расходы – 86,8 млрд рублей. При этом город наращивает экономический потенциал. Собственные налоговые и неналоговые доходы в 2027 году составят 50,7 млрд рублей. За три года они вырастут, согласно нашему прогнозу, еще минимум на 10,9 млрд рублей", – написал Развожаев в своем канале в мессенджере МАКС.
Он подчеркнул, что бюджет города остается социально ориентированным: больше половины всех расходов – 43,6 миллиардов рублей, согласно документу, направляется на образование (15,1 млрд рублей), здравоохранение (11,3 млрд), культуру, спорт, а также социальную защиту (13,7 млрд рублей).
"На зарплаты бюджетникам, пособия, льготы и ОМС заложено 36,3 млрд рублей", – уточнил глава города... На поддержку участников специальной военной операции и членов их семей в 2027 году заложено 3,7 млрд рублей – это почти на 1 миллиард больше, чем в первоначальном бюджете 2026 года", – уточнил глава города.
На дороги, транспорт, газификацию, благоустройство и коммунальное хозяйство, согласно проекту бюджета, направляют 30,8 млрд рублей (это порядка 36% бюджета), а на строительство и ремонты социальных объектов и инфраструктуры предусмотрено 26,2 миллиардов, добавил он.
"В ближайшее время проект закона будет внесён в Законодательное собрание", – подытожил губернатор.
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