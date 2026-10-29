https://crimea.ria.ru/20261029/pomosch-onkobolnym-uvelichat-pochti-do-500-milliardov-rubley-k-2027-godu-1160624959.html

Помощь онкобольным увеличат почти до 500 миллиардов рублей в 2027 году

Помощь онкобольным увеличат почти до 500 миллиардов рублей в 2027 году - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Помощь онкобольным увеличат почти до 500 миллиардов рублей в 2027 году

м. В федеральном бюджете на 2027-2029 годы заложено увеличение финансирования оказания помощи онкобольным россиянам. Об этом сообщили в Госдуме. РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T17:10

2026-10-29T17:10

2026-10-29T17:33

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В федеральном бюджете на 2027-2029 годы заложено увеличение финансирования оказания помощи онкобольным россиянам. Об этом сообщили в Госдуме."Это тема, которой мы уделяем приоритетное внимание", – отметил председатель ГД Вячеслав Володин.В четверг, 29 октября, проект бюджета на ближайшие три года был принят Госдумой в первом чтении. Ко второму чтению будет учтено финансирование реализации поручения президента РФ Владимира Путина по вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ), поскольку он является онкогенным.Ранее сообщалось, что в России в 2027 году в Национальный календарь прививок будет добавлена вакцина от вируса папилломы человека.В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы заложено финансирование всех социальных обязательств государства перед гражданами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для Крымского онкодиспансера построят здание под линейный ускорительСколько медиков не хватает больницам и поликлиникам КрымаВ России появился новый препарат для лечения онкологии

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онкология, бюджет, россия, финансирование, государственная дума рф, новости