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Помощь онкобольным увеличат почти до 500 миллиардов рублей в 2027 году - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Помощь онкобольным увеличат почти до 500 миллиардов рублей в 2027 году
Помощь онкобольным увеличат почти до 500 миллиардов рублей в 2027 году - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Помощь онкобольным увеличат почти до 500 миллиардов рублей в 2027 году
м. В федеральном бюджете на 2027-2029 годы заложено увеличение финансирования оказания помощи онкобольным россиянам. Об этом сообщили в Госдуме. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T17:10
2026-10-29T17:33
онкология
бюджет
россия
финансирование
государственная дума рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В федеральном бюджете на 2027-2029 годы заложено увеличение финансирования оказания помощи онкобольным россиянам. Об этом сообщили в Госдуме."Это тема, которой мы уделяем приоритетное внимание", – отметил председатель ГД Вячеслав Володин.В четверг, 29 октября, проект бюджета на ближайшие три года был принят Госдумой в первом чтении. Ко второму чтению будет учтено финансирование реализации поручения президента РФ Владимира Путина по вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ), поскольку он является онкогенным.Ранее сообщалось, что в России в 2027 году в Национальный календарь прививок будет добавлена вакцина от вируса папилломы человека.В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы заложено финансирование всех социальных обязательств государства перед гражданами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для Крымского онкодиспансера построят здание под линейный ускорительСколько медиков не хватает больницам и поликлиникам КрымаВ России появился новый препарат для лечения онкологии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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онкология, бюджет, россия, финансирование, государственная дума рф, новости
Помощь онкобольным увеличат почти до 500 миллиардов рублей в 2027 году

Помощь онкобольным россиянам увеличится почти до 500 миллиардов рублей в 2027 году

17:10 29.10.2026 (обновлено: 17:33 29.10.2026)
 
© Правительство СевастополяСевастопольские онкологи первыми в ЮФО начали применять радиоэмболизацию при лечении рака печени
Севастопольские онкологи первыми в ЮФО начали применять радиоэмболизацию при лечении рака печени
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В федеральном бюджете на 2027-2029 годы заложено увеличение финансирования оказания помощи онкобольным россиянам. Об этом сообщили в Госдуме.
"Это тема, которой мы уделяем приоритетное внимание", – отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Отмечается, что в проекте бюджета заложено увеличение расходов на помощь больным онкологией в размере 494,6 млрд рублей в 2027 году (в 2026 году было 446 млрд рублей), 521,4 млрд рублей – в 2028 году, 550,3 млрд рублей – в 2029 году.

В четверг, 29 октября, проект бюджета на ближайшие три года был принят Госдумой в первом чтении. Ко второму чтению будет учтено финансирование реализации поручения президента РФ Владимира Путина по вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ), поскольку он является онкогенным.
Ранее сообщалось, что в России в 2027 году в Национальный календарь прививок будет добавлена вакцина от вируса папилломы человека.
В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы заложено финансирование всех социальных обязательств государства перед гражданами.
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