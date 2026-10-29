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Подросток и взрослый пострадали в ДТП в районе автостанции Симферополя
Подросток и взрослый пострадали в ДТП в районе автостанции Симферополя - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Подросток и взрослый пострадали в ДТП в районе автостанции Симферополя
Утром в четверг, 29 октября, в Симферополе в районе автостанции "Восточная" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пострадали взрослый и подросток, РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T12:22
2026-10-29T12:22
2026-10-29T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Утром в четверг, 29 октября, в Симферополе в районе автостанции "Восточная" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пострадали взрослый и подросток, сообщили в МВД по Республике Крым.В результате ДТП 47-летний водитель иномарки и его 17-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Второму водителю медпомощь оказали на месте.Прокуратура Крыма контролирует установления обстоятельств ДТП, отметили в пресс-службе надзорного ведомства. По факту аварии проводится проверка.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе в результате двойного ДТП погибла женщина-пешеход, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил автобус, а затем – легковой автомобиль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе внедорожник сбил женщину на "зебре"В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больницеВ Крыму 11-летний мальчик на скутере сбил пенсионера
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Подросток и взрослый пострадали в ДТП в районе автостанции Симферополя
В ДТП в районе автостанции Симферополя пострадали 17-летний подросток и взрослый