https://crimea.ria.ru/20261029/podrostok-i-vzroslyy-postradali-v-dtp-v-rayone-avtostantsii-simferopolya-1160614297.html

Подросток и взрослый пострадали в ДТП в районе автостанции Симферополя

Подросток и взрослый пострадали в ДТП в районе автостанции Симферополя - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Подросток и взрослый пострадали в ДТП в районе автостанции Симферополя

Утром в четверг, 29 октября, в Симферополе в районе автостанции "Восточная" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пострадали взрослый и подросток, РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T12:22

2026-10-29T12:22

2026-10-29T12:22

новости крыма

симферополь

мвд по республике крым

прокуратура республики крым

дтп

дтп в крыму и севастополе

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1d/1160614450_0:124:926:645_1920x0_80_0_0_3876b6496a4fb58d8e80f8cc030aab70.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Утром в четверг, 29 октября, в Симферополе в районе автостанции "Восточная" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пострадали взрослый и подросток, сообщили в МВД по Республике Крым.В результате ДТП 47-летний водитель иномарки и его 17-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Второму водителю медпомощь оказали на месте.Прокуратура Крыма контролирует установления обстоятельств ДТП, отметили в пресс-службе надзорного ведомства. По факту аварии проводится проверка.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе в результате двойного ДТП погибла женщина-пешеход, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил автобус, а затем – легковой автомобиль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе внедорожник сбил женщину на "зебре"В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больницеВ Крыму 11-летний мальчик на скутере сбил пенсионера

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп