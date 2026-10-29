https://crimea.ria.ru/20261029/pochti-80-chelovek-evakuirovany-iz-za-zadymleniya-v-rudnike-v-murmanskoy-oblasti-1160603447.html

Почти 80 человек эвакуированы из-за задымления в руднике в Мурманской области

Почти 80 человек эвакуированы из-за задымления в руднике в Мурманской области - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Почти 80 человек эвакуированы из-за задымления в руднике в Мурманской области

Под Мурманском в шахте рудника произошло задымление на глубине 800 метров под землей, были эвакуированы 79 человек. Об этом сообщают в главном управлении МЧС... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T07:17

2026-10-29T07:17

2026-10-29T07:17

мурманская область

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Под Мурманском в шахте рудника произошло задымление на глубине 800 метров под землей, были эвакуированы 79 человек. Об этом сообщают в главном управлении МЧС России по Мурманской области. Уточняется, что пострадавших и погибших нет.По прибытии спасателей наблюдалось задымление, открытого огня не было. Для тушения были задействованы шестеро пожарных. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мурманская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости