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Почти 80 человек эвакуированы из-за задымления в руднике в Мурманской области
Почти 80 человек эвакуированы из-за задымления в руднике в Мурманской области - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Почти 80 человек эвакуированы из-за задымления в руднике в Мурманской области
Под Мурманском в шахте рудника произошло задымление на глубине 800 метров под землей, были эвакуированы 79 человек. Об этом сообщают в главном управлении МЧС... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T07:17
2026-10-29T07:17
2026-10-29T07:17
мурманская область
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Под Мурманском в шахте рудника произошло задымление на глубине 800 метров под землей, были эвакуированы 79 человек. Об этом сообщают в главном управлении МЧС России по Мурманской области. Уточняется, что пострадавших и погибших нет.По прибытии спасателей наблюдалось задымление, открытого огня не было. Для тушения были задействованы шестеро пожарных. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мурманская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Почти 80 человек эвакуированы из-за задымления в руднике в Мурманской области
В Мурманской области 79 человек эвакуированы из рудника из-за задымления