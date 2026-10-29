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Почти 80 человек эвакуированы из-за задымления в руднике в Мурманской области - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Почти 80 человек эвакуированы из-за задымления в руднике в Мурманской области
Почти 80 человек эвакуированы из-за задымления в руднике в Мурманской области - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Почти 80 человек эвакуированы из-за задымления в руднике в Мурманской области
Под Мурманском в шахте рудника произошло задымление на глубине 800 метров под землей, были эвакуированы 79 человек. Об этом сообщают в главном управлении МЧС... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T07:17
2026-10-29T07:17
мурманская область
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Под Мурманском в шахте рудника произошло задымление на глубине 800 метров под землей, были эвакуированы 79 человек. Об этом сообщают в главном управлении МЧС России по Мурманской области. Уточняется, что пострадавших и погибших нет.По прибытии спасателей наблюдалось задымление, открытого огня не было. Для тушения были задействованы шестеро пожарных. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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мурманская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Почти 80 человек эвакуированы из-за задымления в руднике в Мурманской области

В Мурманской области 79 человек эвакуированы из рудника из-за задымления

07:17 29.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Под Мурманском в шахте рудника произошло задымление на глубине 800 метров под землей, были эвакуированы 79 человек. Об этом сообщают в главном управлении МЧС России по Мурманской области.
"29 октября 2026 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о задымлении конвейерного уклона выработки на уровне минус 800 м рудника "Северный" Кольской ГМК. Эвакуировано 79 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших и погибших нет.
По прибытии спасателей наблюдалось задымление, открытого огня не было. Для тушения были задействованы шестеро пожарных.
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Мурманская областьПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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