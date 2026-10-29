https://crimea.ria.ru/20261029/pobeda-oppozitsii-na-vyborakh-v-serbii-mozhet-dat-novyy-impuls-otnosheniyam-s-rf-1160595330.html

Победа оппозиции на выборах в Сербии может дать новый импульс отношениям с РФ

Победа оппозиции на выборах в Сербии может дать новый импульс отношениям с РФ - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Победа оппозиции на выборах в Сербии может дать новый импульс отношениям с РФ

Победа оппозиции на парламентских выборах в Сербии может дать новый импульс отношениям Белграда и Москвы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T06:48

2026-10-29T06:48

2026-10-29T06:48

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сербия

россия

политика

александр вучич

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Победа оппозиции на парламентских выборах в Сербии может дать новый импульс отношениям Белграда и Москвы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала политический обозреватель, журналист из Болгарии Ася Зуан.Человек без стержняБалканы всегда были лакомым кусочком в особенности для глобалистских сил, сегодня здесь вновь неспокойно, и власти стран в этом регионе Европы должны быть сильными, чтобы противостоять давлению извне во благо своего народа, отметила Зуан."Александр Вучич, к сожалению, оказался недостаточно крепкой и сильной политической фигурой, он не справлялся", – сказала Зуан, комментируя поражение экс-президента Сербии как кандидата на пост премьера на парламентских выборах.Она подчеркнула, что Вучич был одним из первых европейских лидеров, кто стал официально и публично заявлять, о том, что Европу готовят к войне с Россией, но в то же время сообщал о пути Сербии в Европейский союз.В сербском обществе тем временем назрел запрос на перемены, обусловленный процессами во власти, связанными с кумовством и коррупцией, считает Зуан.При этом Александр Вучич не успел справиться с волнениями задолго до этого, добавила она, имея в виду протестное движение, которое началось осенью 2024 года после гибели людей при обрушении навеса на ж/д станции и к 2026-му переросло в широкую антиправительственную кампанию."То есть Вучич оказался человеком без политического стержня и попытался пойти по пути нашего болгарского премьера Румена Радева, который сложил полномочия президента, но он еще ранее потерял уверенность сербов по отношению к себе. А свято место пусто не бывает", – подчеркнула Зуан.Но не все потеряноВ условиях борьбы Запада за Балканы сложившаяся во власти Сербии и в стране в целом обстановка способствовала тому, чтобы здесь активно процветала деятельность структур, втягивающих ее в европейский политический контур. На это не жалеют ни денег, ни сил в работе с людьми, в особенности с молодежью, отметила Зуан.И этот факт, по ее мнению, в большой степени сыграл на победу оппозиции на выборах.Тем не менее, делать однозначные негативные прогнозы относительно дальнейшего развития отношений между Сербией с ее новой властью и Россией преждевременно, полагает Зуан."Я считаю, это может стать новым импульсом как для Сербии, так и для России", – сказала Зуан.По ее мнению, важно, что представители победившей на выборах силы уже заявили о нежелании портить отношения с Россией, тем самым опровергнув недавние прогнозы Вучича, и это значит, что здесь есть с кем выстраивать диалог.Также они понимают, что Россия, кроме всего прочего, тепло относится к сербскому народу – россияне говорят: "Сербы - наши братья", а сербы, в свою очередь, действительно очень любят Россию, добавила она.И если, опираясь на понимание этого, и Россия со своей стороны начнет активно выстраивать диалог с новой сербской властью, способствуя сохранению русофильского настроения в Сербии, то это даст нужный результат обеим странам, считает Зуан."Мне кажется, что России вообще не стоит стесняться усиливать культурное и информационное взаимодействие именно с молодежью, с новыми структурами (в Сербии – ред.). Если, Россия будет выстраивать и налаживать диалог с ними, не терять из виду, то не все потеряно", – сказала Зуан.России незачем стеснятьсяЗато с уверенностью можно сказать о том, что Запад точно не оставит Сербию в покое, добавила она. Страну продолжат всеми способами втягивать в Европейский Союз. То есть туда, где сейчас назревает социальный взрыв, где когда-то романтический Париж трещит по швам и чахнет даже Германия, ранее процветающий промышленный центр Европы.Она уверена, что сегодня Белграду лучше опираться на то, что страна до сих пор имеет внеблоковый статус, и выстраивать отношения с Россией."И инвестировать в образование, чтобы можно было взращивать новых молодых специалистов, которые работали бы на благо и развитие экономики страны. Если Сербия будет выстраивать хорошие торгово-экономические отношения с Россией, зачем ей Европейский союз?" – оценила перспективы балканских соседей Зуан.Россия же, по мнению Зуан, со своей стороны не должна стесняться усиливать свое влияние в целом на Балканы: людям здесь это нужно, а Запад, действуя в привычной ему сложившейся концепции, так или иначе обвинит ее во всем."Российское влияние", "Гибридная угроза"... Так будет даже если Россия ничего не сделала", – сказала в заключение болгарская журналистка.Ранее в Кремле заявили, что отношения между Россией и Сербией "стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями", потому получат дальнейшее развитие и после отставки президента Александра Вучича.27 сентября, стало известно, что Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. До этого он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив дальнейшее развитие российско-сербских отношений и актуальные вопросы международной повестки.25 октября в Сербии прошли досрочные выборы депутатов Скупщины, в которых приняли участие 19 политсил, претендующих на 250 мест в парламенте. Главное же противостояние развернулось между коалицией "Объединенная Сербия" во главе с Вучичем и гражданской группой "Студенческий список – студенты побеждают".О победе оппозиции бывший сербский президент Александр Вучич сообщил еще до объявления официальных результатов. Он также предрек конфликт России и Сербии, заявив, что к марту или апрелю новая сербская власть введет против РФ санкции.Победители на выборах в парламент Сербии высказались о санкциях против РФПосле выборов на улицы Белграда вышли десятки тысяч людей: победу праздновали сторонники "Студенческого списка" – партия получает 138 депутатских мандатов в Скупщине, тогда как правая Сербская прогрессивная партия Вучича – 104.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кандидаты на выборах президента Болгарии не преодолели порог в 50%Лула да Силва победил на выборах президента БразилииПрезидентские выборы на Украине: Зеленский назвал сроки

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мнения, сербия, россия, политика, александр вучич, европейский союз (ес)