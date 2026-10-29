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Плавающие графики ограничений электроснабжения вводят в Херсонской области - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Плавающие графики ограничений электроснабжения вводят в Херсонской области
Плавающие графики ограничений электроснабжения вводят в Херсонской области - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Плавающие графики ограничений электроснабжения вводят в Херсонской области
Плавающие графики ограничений электроснабжения вводят в Херсонской области из-за дефицита мощности, сообщает телеканал "Таврия" со ссылкой на "Херсонэнерго". РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T09:57
2026-10-29T09:57
херсонская область
новости
отключение электроэнергии
энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Плавающие графики ограничений электроснабжения вводят в Херсонской области из-за дефицита мощности, сообщает телеканал "Таврия" со ссылкой на "Херсонэнерго".Плавающие графики будут действовать в Геническом, Чаплинском, Новотроицком, Ивановском, Нижнесерогозском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Великолепетихском и Каховском муниципалитетах, а также Новокаховском городском округе.Жителям рекомендуется снизить потребление электроэнергии в пиковые часы и отключать от сети устройства, чувствительные к перепадам напряжения. Энергетики региона работают над скорейшей стабилизацией ситуации.Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова также действуют ограничения потребления света, сообщали ранее в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергодефицит в Крыму: графики отключений не работаютВ Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3"В Ялте сложилась непростая ситуация в энергосистеме – власти
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, новости, отключение электроэнергии, энергетика
Плавающие графики ограничений электроснабжения вводят в Херсонской области

Плавающие графики ограничений электроснабжения вводят в Херсонской области

09:57 29.10.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП в Херсонской области
ЛЭП в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Плавающие графики ограничений электроснабжения вводят в Херсонской области из-за дефицита мощности, сообщает телеканал "Таврия" со ссылкой на "Херсонэнерго".
"Причина введения плавающих графиков заключается в необходимости реагировать на пиковые нагрузки, которые могут возникать в разное время суток", — сообщали в компании.
Плавающие графики будут действовать в Геническом, Чаплинском, Новотроицком, Ивановском, Нижнесерогозском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Великолепетихском и Каховском муниципалитетах, а также Новокаховском городском округе.
Жителям рекомендуется снизить потребление электроэнергии в пиковые часы и отключать от сети устройства, чувствительные к перепадам напряжения. Энергетики региона работают над скорейшей стабилизацией ситуации.
Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова также действуют ограничения потребления света, сообщали ранее в "Крымэнерго".
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Херсонская областьНовостиОтключение электроэнергииЭнергетика
 
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