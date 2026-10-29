https://crimea.ria.ru/20261029/plavayuschie-grafiki-ogranicheniy-elektrosnabzheniya-vvodyat-v-khersonskoy-oblasti-1160608959.html

Плавающие графики ограничений электроснабжения вводят в Херсонской области

Плавающие графики ограничений электроснабжения вводят в Херсонской области - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Плавающие графики ограничений электроснабжения вводят в Херсонской области

Плавающие графики ограничений электроснабжения вводят в Херсонской области из-за дефицита мощности, сообщает телеканал "Таврия" со ссылкой на "Херсонэнерго". РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T09:57

2026-10-29T09:57

2026-10-29T09:57

херсонская область

новости

отключение электроэнергии

энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Плавающие графики ограничений электроснабжения вводят в Херсонской области из-за дефицита мощности, сообщает телеканал "Таврия" со ссылкой на "Херсонэнерго".Плавающие графики будут действовать в Геническом, Чаплинском, Новотроицком, Ивановском, Нижнесерогозском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Великолепетихском и Каховском муниципалитетах, а также Новокаховском городском округе.Жителям рекомендуется снизить потребление электроэнергии в пиковые часы и отключать от сети устройства, чувствительные к перепадам напряжения. Энергетики региона работают над скорейшей стабилизацией ситуации.Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова также действуют ограничения потребления света, сообщали ранее в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергодефицит в Крыму: графики отключений не работаютВ Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3"В Ялте сложилась непростая ситуация в энергосистеме – власти

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, отключение электроэнергии, энергетика