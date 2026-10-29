https://crimea.ria.ru/20261029/pensionerka-popala-pod-avtobus-i-legkovushku-pod-simferopolem-i-pogib-1160609596.html

Пенсионерка попала под автобус и легковушку под Симферополем и погибла

Пенсионерка попала под автобус и легковушку под Симферополем и погибла - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Пенсионерка попала под автобус и легковушку под Симферополем и погибла

В Симферопольском районе в результате двойного ДТП погибла женщина-пешеход, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил автобус, а затем – легковой... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T10:05

2026-10-29T10:05

2026-10-29T10:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в результате двойного ДТП погибла женщина-пешеход, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил автобус, а затем – легковой автомобиль, сообщили в МВД по Республике Крым.Отмечается, что 81-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась. Как установлено, в момент происшествия автобус был не на маршруте и не осуществлял перевозку пассажиров.По данным прокуратуры Крыма, в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма проводится проверка обстоятельств ДТП с участием 11-летнего водителя электроскутера, который наехал на пенсионера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе внедорожник сбил женщину на "зебре"В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больницеМама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе

симферопольский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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