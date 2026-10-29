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Пенсионерка попала под автобус и легковушку под Симферополем и погибла - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Пенсионерка попала под автобус и легковушку под Симферополем и погибла
Пенсионерка попала под автобус и легковушку под Симферополем и погибла - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Пенсионерка попала под автобус и легковушку под Симферополем и погибла
В Симферопольском районе в результате двойного ДТП погибла женщина-пешеход, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил автобус, а затем – легковой... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T10:05
2026-10-29T10:31
ситуация на дорогах крыма
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симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в результате двойного ДТП погибла женщина-пешеход, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил автобус, а затем – легковой автомобиль, сообщили в МВД по Республике Крым.Отмечается, что 81-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась. Как установлено, в момент происшествия автобус был не на маршруте и не осуществлял перевозку пассажиров.По данным прокуратуры Крыма, в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма проводится проверка обстоятельств ДТП с участием 11-летнего водителя электроскутера, который наехал на пенсионера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе внедорожник сбил женщину на "зебре"В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больницеМама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе
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дтп, дтп в крыму и севастополе, симферопольский район, происшествия, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, крым
Пенсионерка попала под автобус и легковушку под Симферополем и погибла

В Крыму переходившую дорогу в неположенном месте пенсионерку сбили автобус и легковушка

10:05 29.10.2026 (обновлено: 10:31 29.10.2026)
 
© Прокуратура КрымаСмертельное ДТП под Симферополем. 28.10.2026г.
Смертельное ДТП под Симферополем. 28.10.2026г.
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в результате двойного ДТП погибла женщина-пешеход, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил автобус, а затем – легковой автомобиль, сообщили в МВД по Республике Крым.
"28 октября около 18:15 на автодороге Симферополь - Евпатория - Мирное в селе Мирное водитель автобуса Mercedes-Benz совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. После этого пешехода откинуло на полосу встречного движения, где на него наехал автомобиль Skoda Octavia", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 81-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась. Как установлено, в момент происшествия автобус был не на маршруте и не осуществлял перевозку пассажиров.
По данным прокуратуры Крыма, в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма проводится проверка обстоятельств ДТП с участием 11-летнего водителя электроскутера, который наехал на пенсионера.
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