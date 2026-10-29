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Отчим бил, а мать держала: в Севастополе сожителей ждет суд за истязание ребенка - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Отчим бил, а мать держала: в Севастополе сожителей ждет суд за истязание ребенка
Отчим бил, а мать держала: в Севастополе сожителей ждет суд за истязание ребенка - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Отчим бил, а мать держала: в Севастополе сожителей ждет суд за истязание ребенка
В Севастополе 41-летняя мать и ее 57-летний сожитель пойдут под суд за истязание ребенка. Об этом сообщают пресс-службы СК по региону и прокуратуры... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T15:33
2026-10-29T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 41-летняя мать и ее 57-летний сожитель пойдут под суд за истязание ребенка. Об этом сообщают пресс-службы СК по региону и прокуратуры города-героя.Издевательства над 10-летним мальчиком продолжались с июня 2023 года. Как уточняет пресс-служба городской прокуратуры, отчим бил ребенка, а мать удерживала его, чтобы он не смог сбежать. Тревогу забили соседи, заметив у ребенка ссадины."В настоящее время мальчику оказана вся необходимая помощь. Сейчас мать встала на путь исправления, раскаялась, отказалась от употребления алкоголя", – сообщают правоохранители.Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Нахимовский районный суд Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Истязала полуторагодовалого сына: жительницу Сочи ждет судОбливала кипятком и выгоняла на холод: в Тыве мать истязала ребенкаВ Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына
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4.7
96
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Отчим бил, а мать держала: в Севастополе сожителей ждет суд за истязание ребенка

В Севастополе мать и ее сожитель годами избивали ребенка

15:33 29.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники в руках
Наручники в руках - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 41-летняя мать и ее 57-летний сожитель пойдут под суд за истязание ребенка. Об этом сообщают пресс-службы СК по региону и прокуратуры города-героя.
Издевательства над 10-летним мальчиком продолжались с июня 2023 года. Как уточняет пресс-служба городской прокуратуры, отчим бил ребенка, а мать удерживала его, чтобы он не смог сбежать. Тревогу забили соседи, заметив у ребенка ссадины.
"В настоящее время мальчику оказана вся необходимая помощь. Сейчас мать встала на путь исправления, раскаялась, отказалась от употребления алкоголя", – сообщают правоохранители.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Нахимовский районный суд Севастополя.
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