https://crimea.ria.ru/20261029/opros-svideteley-i-ekspertiza-kostnykh-ostankov-kak-rassleduyut-dela-ukronatsistov-1160612648.html

Опрос свидетелей и экспертиза костных останков: как расследуют дела укронацистов

Опрос свидетелей и экспертиза костных останков: как расследуют дела укронацистов - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Опрос свидетелей и экспертиза костных останков: как расследуют дела укронацистов

Следственный комитет России возбудил 11,5 тысяч уголовных дел в рамках расследования преступлений киевского режима. Об этом говорилось в ходе оперативного... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T11:53

2026-10-29T11:53

2026-10-29T11:53

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил 11,5 тысяч уголовных дел в рамках расследования преступлений киевского режима. Об этом говорилось в ходе оперативного совещания штаба, которое провел в Луганске председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин."Возбуждено 11,5 тысяч уголовных дел. Установлено, что в результате агрессивных действий Украины в отношении русскоязычного населения Донбасса убиты 9157 мирных граждан, в том числе 279 несовершеннолетних, ранения получили более 29 тысяч человек", - сообщили в СК России.Следователями ведомства допрошено более 266 тысяч свидетелей, 132 тысячи граждан признаны потерпевшими. Эксперты оценивают материальный ущерб от действий украинских боевиков.Отмечается, что экспертами выделены генетические профили более 100 человек, установлены личности 34 погибших, большая часть из них – женщины. Работы по идентификации погибших продолжаются.Ранее Бастрыкин Заявил, что общая сумма ущерба от атак ВСУ на Донбасс, Новороссию, приграничные и тыловые регионы России превышает триллион рублей. Следственный комитет продолжает проводить комплексные оценочные строительно-технические экспертизы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли серьезный ущерб энергетике Донбасса и НовороссииКак защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУБойцы из Крыма и Новороссии вернулись домой из украинского плена

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости