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Опрос свидетелей и экспертиза костных останков: как расследуют дела укронацистов
Опрос свидетелей и экспертиза костных останков: как расследуют дела укронацистов - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Опрос свидетелей и экспертиза костных останков: как расследуют дела укронацистов
Следственный комитет России возбудил 11,5 тысяч уголовных дел в рамках расследования преступлений киевского режима. Об этом говорилось в ходе оперативного... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T11:53
2026-10-29T11:53
2026-10-29T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил 11,5 тысяч уголовных дел в рамках расследования преступлений киевского режима. Об этом говорилось в ходе оперативного совещания штаба, которое провел в Луганске председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин."Возбуждено 11,5 тысяч уголовных дел. Установлено, что в результате агрессивных действий Украины в отношении русскоязычного населения Донбасса убиты 9157 мирных граждан, в том числе 279 несовершеннолетних, ранения получили более 29 тысяч человек", - сообщили в СК России.Следователями ведомства допрошено более 266 тысяч свидетелей, 132 тысячи граждан признаны потерпевшими. Эксперты оценивают материальный ущерб от действий украинских боевиков.Отмечается, что экспертами выделены генетические профили более 100 человек, установлены личности 34 погибших, большая часть из них – женщины. Работы по идентификации погибших продолжаются.Ранее Бастрыкин Заявил, что общая сумма ущерба от атак ВСУ на Донбасс, Новороссию, приграничные и тыловые регионы России превышает триллион рублей. Следственный комитет продолжает проводить комплексные оценочные строительно-технические экспертизы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли серьезный ущерб энергетике Донбасса и НовороссииКак защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУБойцы из Крыма и Новороссии вернулись домой из украинского плена
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Опрос свидетелей и экспертиза костных останков: как расследуют дела укронацистов
Следком возбудил более 11 тысяч дел по преступлениям украинских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил 11,5 тысяч уголовных дел в рамках расследования преступлений киевского режима. Об этом говорилось в ходе оперативного совещания штаба, которое провел в Луганске председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.
"Возбуждено 11,5 тысяч уголовных дел. Установлено, что в результате агрессивных действий Украины в отношении русскоязычного населения Донбасса убиты 9157 мирных граждан, в том числе 279 несовершеннолетних, ранения получили более 29 тысяч человек", - сообщили в СК России.
Следователями ведомства допрошено более 266 тысяч свидетелей, 132 тысячи граждан признаны потерпевшими. Эксперты оценивают материальный ущерб от действий украинских боевиков.
"Отдельным направлением работы является проведение молекулярно-генетических экспертиз останков людей, погибших от преступных действий неонацистов начиная с 2014 года. Проведены экспертизы по костным останкам, обнаруженным в массовом захоронении у Свято-Вознесенского мужского монастыря в Северодонецке ЛНР", - рассказали в Следкоме России.
Отмечается, что экспертами выделены генетические профили более 100 человек, установлены личности 34 погибших, большая часть из них – женщины. Работы по идентификации погибших продолжаются.
Ранее Бастрыкин Заявил, что общая сумма ущерба от атак ВСУ на Донбасс, Новороссию, приграничные и тыловые регионы России превышает триллион рублей
. Следственный комитет продолжает проводить комплексные оценочные строительно-технические экспертизы.
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