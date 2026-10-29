https://crimea.ria.ru/20261029/novyy-impuls-putin-otsenil-tretiy-sammit-rossiya--afrika-1160631459.html

"Новый импульс": Путин оценил третий саммит Россия – Африка

"Новый импульс": Путин оценил третий саммит Россия – Африка - РИА Новости Крым, 29.10.2026

"Новый импульс": Путин оценил третий саммит Россия – Африка

Третий саммит Россия – Африка прошел успешно и придаст новый импульс взаимоотношениям Москвы с африканскими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T20:58

2026-10-29T20:58

2026-10-29T21:11

владимир путин (политик)

россия

саммит россия – африка

африка

сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Третий саммит Россия – Африка прошел успешно и придаст новый импульс взаимоотношениям Москвы с африканскими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам мероприятий.Он подчеркнул, что такие саммиты продолжатся, а место и дата следующего такого мероприятия будут своевременно согласованы."Россия искренне стремится выстраивать с Африкой стратегическое партнерство, и это желание взаимное", – сказал Путин. И подчеркнул, что мир серьезным образом поменялся, международные структуры требуют реформирования, и с этим согласны Россия и страны Африки. "Это должно быть, конечно, хорошо проработано, взвешено, согласовано", – отметил глава государства.По словам президента, РФ и Африка являются естественными партнерами в становлении более справедливого многополярного мира и на прошедшем саммите Россия и африканские страны утвердили план действий Форума партнерства на 2027 – 2029 годы.По словам Путина, мнения России и Африки по большинству актуальных вопросов и проблем в глобальной повестке дня совпадают.Также по итогам саммита российский лидер сообщил о новых договоренностях РФ и Африки. В частности, о том, что Россия продлит до 2029 года российскую программу помощи Африке в противодействии инфекциям. А также продолжит поставлять зерно в Африку и на контрактной, и на безвозмездной основе и будет наращивать поставки эффективных лекарств в африканские страны.Кроме того, по словам Путина, РФ будет увеличивать число обучающихся в стране африканских студентов, в том числе на бюджетной основе. В свою очередь, лидеры стран Африки хотят открыть у себя центры изучения русского языка.В целом, по словам президента, на саммите прозвучало множество конструктивных предложений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия заинтересована в укреплении экономики Африки – ПутинРоссия вносит вклад в урегулирование конфликтов в Африке – ПутинРоссия заинтересована в переносе некоторых производств в Африку

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африка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, саммит россия – африка, африка, сотрудничество