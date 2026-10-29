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"Новый импульс": Путин оценил третий саммит Россия – Африка
"Новый импульс": Путин оценил третий саммит Россия – Африка - РИА Новости Крым, 29.10.2026
"Новый импульс": Путин оценил третий саммит Россия – Африка
Третий саммит Россия – Африка прошел успешно и придаст новый импульс взаимоотношениям Москвы с африканскими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T20:58
2026-10-29T20:58
2026-10-29T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Третий саммит Россия – Африка прошел успешно и придаст новый импульс взаимоотношениям Москвы с африканскими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам мероприятий.Он подчеркнул, что такие саммиты продолжатся, а место и дата следующего такого мероприятия будут своевременно согласованы."Россия искренне стремится выстраивать с Африкой стратегическое партнерство, и это желание взаимное", – сказал Путин. И подчеркнул, что мир серьезным образом поменялся, международные структуры требуют реформирования, и с этим согласны Россия и страны Африки. "Это должно быть, конечно, хорошо проработано, взвешено, согласовано", – отметил глава государства.По словам президента, РФ и Африка являются естественными партнерами в становлении более справедливого многополярного мира и на прошедшем саммите Россия и африканские страны утвердили план действий Форума партнерства на 2027 – 2029 годы.По словам Путина, мнения России и Африки по большинству актуальных вопросов и проблем в глобальной повестке дня совпадают.Также по итогам саммита российский лидер сообщил о новых договоренностях РФ и Африки. В частности, о том, что Россия продлит до 2029 года российскую программу помощи Африке в противодействии инфекциям. А также продолжит поставлять зерно в Африку и на контрактной, и на безвозмездной основе и будет наращивать поставки эффективных лекарств в африканские страны.Кроме того, по словам Путина, РФ будет увеличивать число обучающихся в стране африканских студентов, в том числе на бюджетной основе. В свою очередь, лидеры стран Африки хотят открыть у себя центры изучения русского языка.В целом, по словам президента, на саммите прозвучало множество конструктивных предложений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия заинтересована в укреплении экономики Африки – ПутинРоссия вносит вклад в урегулирование конфликтов в Африке – ПутинРоссия заинтересована в переносе некоторых производств в Африку
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владимир путин (политик), россия, саммит россия – африка, африка, сотрудничество
"Новый импульс": Путин оценил третий саммит Россия – Африка
Путин: третий саммит Россия – Африка придаст новый импульс взаимоотношений
20:58 29.10.2026 (обновлено: 21:11 29.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Третий саммит Россия – Африка прошел успешно и придаст новый импульс взаимоотношениям Москвы с африканскими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам мероприятий.
"Третий саммит Россия – Африка прошел успешно и даст мощный импульс развитию российско-африканских отношений", – сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что такие саммиты продолжатся, а место и дата следующего такого мероприятия будут своевременно согласованы.
"Россия искренне стремится выстраивать с Африкой стратегическое партнерство, и это желание взаимное", – сказал Путин. И подчеркнул, что мир серьезным образом поменялся, международные структуры требуют реформирования, и с этим согласны Россия и страны Африки. "Это должно быть, конечно, хорошо проработано, взвешено, согласовано", – отметил глава государства.
По словам президента, РФ и Африка являются естественными партнерами в становлении более справедливого многополярного мира и на прошедшем саммите Россия и африканские страны утвердили план действий Форума партнерства на 2027 – 2029 годы.
"Обширный перечень конкретных задач по развитию связей с государствами континента в экономике и торговле, социальной и гуманитарной областях и по воплощению в жизнь решений нынешнего саммита содержится в утвержденном сегодня нами совместном плане действий", – сказал президент.
По словам Путина, мнения России и Африки по большинству актуальных вопросов и проблем в глобальной повестке дня совпадают.
Также по итогам саммита российский лидер сообщил о новых договоренностях РФ и Африки. В частности, о том, что Россия продлит до 2029 года российскую программу помощи Африке в противодействии инфекциям. А также продолжит поставлять зерно в Африку и на контрактной, и на безвозмездной основе и будет наращивать поставки эффективных лекарств в африканские страны.
Кроме того, по словам Путина, РФ будет увеличивать число обучающихся в стране африканских студентов, в том числе на бюджетной основе. В свою очередь, лидеры стран Африки хотят открыть у себя центры изучения русского языка.
В целом, по словам президента, на саммите прозвучало множество конструктивных предложений.
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