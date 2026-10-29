https://crimea.ria.ru/20261029/novye-regiony-rossii-gotovy-k-otopitelnomu-sezonu-pochti-na-100-1160626669.html

Новые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100%

Новые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100% - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Новые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100%

Средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры регионов России к зиме составляет 99%. Новые регионы готовы к холодам на 97%, заявил министр... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T18:48

2026-10-29T18:48

2026-10-29T18:48

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отопление

отопительный сезон

ирек файзуллин

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры регионов России к зиме составляет 99%. Новые регионы готовы к холодам на 97%, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе заседания правительства России в четверг, 29 октября.По его словам, общая готовность четырех новых регионов России составляет 97%, работа там находится на особом контроле."В Донецкой и Луганской народных республиках подача тепла уже началась, Запорожская и Херсонская области – подключение запланировано на следующую неделю", – рассказал министр.Он отметил, что по всей России к работе зимой подготовлено свыше 68 тысяч источников теплоснабжения. Продолжается формирование запасов топлива, уже заготовлено 5,4 млн тонн угля – это составляет 127% от стандартного нормативного запаса. Для устранения аварий на объектах теплоснабжения в регионах сформировано 25,5 тысячи бригад общей численностью 112 тысяч человек."В целом вопрос подготовки и прохождения отопительного периода совместно с Минэнерго и Ростехнадзором держится на постоянном контроле. Необходимые оперативные решения еженедельно отрабатываются в штабном режиме", – отметил Файзуллин.Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Крыму уже стартовал – в части муниципалитетов региона тепло поступает в социальные объекты, в некоторых городах и районах к этому времени постепенно запускают отопление в жилых домах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальнымКотельные и теплотрассы – как Ялта подготовилась к зимеВ Керчи скоро запустят новую котельную

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, отопление, отопительный сезон, ирек файзуллин, жкх