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Новые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100% - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Новые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100%
Новые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100% - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Новые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100%
Средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры регионов России к зиме составляет 99%. Новые регионы готовы к холодам на 97%, заявил министр... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T18:48
2026-10-29T18:48
новости
отопление
отопительный сезон
ирек файзуллин
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры регионов России к зиме составляет 99%. Новые регионы готовы к холодам на 97%, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе заседания правительства России в четверг, 29 октября.По его словам, общая готовность четырех новых регионов России составляет 97%, работа там находится на особом контроле."В Донецкой и Луганской народных республиках подача тепла уже началась, Запорожская и Херсонская области – подключение запланировано на следующую неделю", – рассказал министр.Он отметил, что по всей России к работе зимой подготовлено свыше 68 тысяч источников теплоснабжения. Продолжается формирование запасов топлива, уже заготовлено 5,4 млн тонн угля – это составляет 127% от стандартного нормативного запаса. Для устранения аварий на объектах теплоснабжения в регионах сформировано 25,5 тысячи бригад общей численностью 112 тысяч человек."В целом вопрос подготовки и прохождения отопительного периода совместно с Минэнерго и Ростехнадзором держится на постоянном контроле. Необходимые оперативные решения еженедельно отрабатываются в штабном режиме", – отметил Файзуллин.Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Крыму уже стартовал – в части муниципалитетов региона тепло поступает в социальные объекты, в некоторых городах и районах к этому времени постепенно запускают отопление в жилых домах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальнымКотельные и теплотрассы – как Ялта подготовилась к зимеВ Керчи скоро запустят новую котельную
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости, отопление, отопительный сезон, ирек файзуллин, жкх
Новые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100%

Готовность к отопительному сезону четырех новых регионов России составляет 97%

18:48 29.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция. Архивное фото
Тепловая станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры регионов России к зиме составляет 99%. Новые регионы готовы к холодам на 97%, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе заседания правительства России в четверг, 29 октября.
"Отопительный период уже начат на большей части территории страны. Тепло подается в 2765 муниципальных образованиях 83 регионов. В настоящий момент средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры в стране составляет 99%", – сообщил Файзуллин.
По его словам, общая готовность четырех новых регионов России составляет 97%, работа там находится на особом контроле.
"В Донецкой и Луганской народных республиках подача тепла уже началась, Запорожская и Херсонская области – подключение запланировано на следующую неделю", – рассказал министр.
Он отметил, что по всей России к работе зимой подготовлено свыше 68 тысяч источников теплоснабжения. Продолжается формирование запасов топлива, уже заготовлено 5,4 млн тонн угля – это составляет 127% от стандартного нормативного запаса. Для устранения аварий на объектах теплоснабжения в регионах сформировано 25,5 тысячи бригад общей численностью 112 тысяч человек.
"В целом вопрос подготовки и прохождения отопительного периода совместно с Минэнерго и Ростехнадзором держится на постоянном контроле. Необходимые оперативные решения еженедельно отрабатываются в штабном режиме", – отметил Файзуллин.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Крыму уже стартовал – в части муниципалитетов региона тепло поступает в социальные объекты, в некоторых городах и районах к этому времени постепенно запускают отопление в жилых домах.
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НовостиОтоплениеОтопительный сезонИрек ФайзуллинЖКХ
 
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