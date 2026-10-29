https://crimea.ria.ru/20261029/novosti-svo-chto-proiskhodit-na-linii-fronta-1160619406.html

Новости СВО: что происходит на линии фронта

Новости СВО: что происходит на линии фронта - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Новости СВО: что происходит на линии фронта

Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T13:57

2026-10-29T13:57

2026-10-29T14:38

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1d/1160619289_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e13911a391ad6314c7615ebdc635810f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили 1155 боевиков и свыше 90 единиц различной военной техники. Об этом сообщает Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям киевского режима в районах 10 населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. В зоне ответственности группировки противник потерял свыше 260 боевиков, две бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и разбили противника в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 220 военных, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разгромили формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными 145 солдат и офицеров, боевую бронемашину, 30 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинские формирования разбиты в районах девяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинской армии составили 340 боевиков, семь боевых бронемашин, девять автомобилей и станция РЭБ.Военные группировки "Восток" продвинулась в глубину обороны противника. Формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей потеряли 175 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и артиллерийское орудие.Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю. Силами группировки уничтожены до 15 военных ВСУ, боевая бронемашина и два автомобиля в районах трех населенных пунктов Запорожской области.Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1425 беспилотников противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов Еще два населенных пункта освобождены в зоне СВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика