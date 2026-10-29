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Новости СВО: что происходит на линии фронта - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Новости СВО: что происходит на линии фронта
Новости СВО: что происходит на линии фронта - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Новости СВО: что происходит на линии фронта
Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T13:57
2026-10-29T14:38
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили 1155 боевиков и свыше 90 единиц различной военной техники. Об этом сообщает Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям киевского режима в районах 10 населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. В зоне ответственности группировки противник потерял свыше 260 боевиков, две бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и разбили противника в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 220 военных, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разгромили формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными 145 солдат и офицеров, боевую бронемашину, 30 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинские формирования разбиты в районах девяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинской армии составили 340 боевиков, семь боевых бронемашин, девять автомобилей и станция РЭБ.Военные группировки "Восток" продвинулась в глубину обороны противника. Формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей потеряли 175 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и артиллерийское орудие.Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю. Силами группировки уничтожены до 15 военных ВСУ, боевая бронемашина и два автомобиля в районах трех населенных пунктов Запорожской области.Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1425 беспилотников противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов Еще два населенных пункта освобождены в зоне СВО
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Новости СВО: что происходит на линии фронта

Новости СВО: киевский режим потерял более 1100 военных за сутки

13:57 29.10.2026 (обновлено: 14:38 29.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили 1155 боевиков и свыше 90 единиц различной военной техники. Об этом сообщает Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям киевского режима в районах 10 населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. В зоне ответственности группировки противник потерял свыше 260 боевиков, две бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и разбили противника в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 220 военных, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разгромили формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными 145 солдат и офицеров, боевую бронемашину, 30 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Сводка Минобороны РФ на 19 октября 2026 годаСводка Минобороны РФ на 19 октября 2026 года
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинские формирования разбиты в районах девяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинской армии составили 340 боевиков, семь боевых бронемашин, девять автомобилей и станция РЭБ.
Военные группировки "Восток" продвинулась в глубину обороны противника. Формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей потеряли 175 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и артиллерийское орудие.
Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю. Силами группировки уничтожены до 15 военных ВСУ, боевая бронемашина и два автомобиля в районах трех населенных пунктов Запорожской области.
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1425 беспилотников противника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов
Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов
Еще два населенных пункта освобождены в зоне СВО
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
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