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Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу на севере полуострова
Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу на севере полуострова - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу на севере полуострова
В Красноперекопском районе Крыма ограничено движение транспорта из-за упавшей на дорогу газовой трубы. Об этом сообщает "Крымавтодор" в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T12:55
2026-10-29T12:55
2026-10-29T12:55
крым
новости крыма
красноперекопский район
крымавтодор
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма ограничено движение транспорта из-за упавшей на дорогу газовой трубы. Об этом сообщает "Крымавтодор" в своем канале в МАКС.Отмечается, что в настоящее время движение на участке полностью перекрыто, объезд организован через село Ильинка.О восстановлении движения сообщат дополнительно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу на севере полуострова
Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу Черноморское – Воинка