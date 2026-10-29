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Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу на севере полуострова - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу на севере полуострова
Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу на севере полуострова - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу на севере полуострова
В Красноперекопском районе Крыма ограничено движение транспорта из-за упавшей на дорогу газовой трубы. Об этом сообщает "Крымавтодор" в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T12:55
2026-10-29T12:55
крым
новости крыма
красноперекопский район
крымавтодор
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма ограничено движение транспорта из-за упавшей на дорогу газовой трубы. Об этом сообщает "Крымавтодор" в своем канале в МАКС.Отмечается, что в настоящее время движение на участке полностью перекрыто, объезд организован через село Ильинка.О восстановлении движения сообщат дополнительно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, красноперекопский район, крымавтодор, ограничение движения
Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу на севере полуострова

Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу Черноморское – Воинка

12:55 29.10.2026
 
© КрымавтодорДвижение на автодороге Черноморское – Воинка перекрыто из-за упавшей газовой трубы
Движение на автодороге Черноморское – Воинка перекрыто из-за упавшей газовой трубы
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма ограничено движение транспорта из-за упавшей на дорогу газовой трубы. Об этом сообщает "Крымавтодор" в своем канале в МАКС.
"В селе Воронцовка на 105+200 км автодороги Черноморское - Воинка произошло падение газовой магистрали. По предварительной информации, автомобиль зацепил газопровод", - говорится в сообщение.
Отмечается, что в настоящее время движение на участке полностью перекрыто, объезд организован через село Ильинка.
© КрымавтодорПерекрыто движение на автодороге Черноморское — Воинка
Перекрыто движение на автодороге Черноморское — Воинка
© Крымавтодор
Перекрыто движение на автодороге Черноморское — Воинка
О восстановлении движения сообщат дополнительно.
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КрымНовости КрымаКрасноперекопский районКрымавтодорОграничение движения
 
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