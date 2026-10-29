https://crimea.ria.ru/20261029/novosti-kryma-rukhnuvshaya-gazovaya-truba-perekryla-dorogu-na-severe-poluostrova-1160616001.html

Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу на севере полуострова

Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу на севере полуострова - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу на севере полуострова

В Красноперекопском районе Крыма ограничено движение транспорта из-за упавшей на дорогу газовой трубы. Об этом сообщает "Крымавтодор" в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T12:55

2026-10-29T12:55

2026-10-29T12:55

крым

новости крыма

красноперекопский район

крымавтодор

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма ограничено движение транспорта из-за упавшей на дорогу газовой трубы. Об этом сообщает "Крымавтодор" в своем канале в МАКС.Отмечается, что в настоящее время движение на участке полностью перекрыто, объезд организован через село Ильинка.О восстановлении движения сообщат дополнительно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

красноперекопский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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