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Новости Крыма - главное на утро 29 октября - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Новости Крыма - главное на утро 29 октября
Новости Крыма - главное на утро 29 октября - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Новости Крыма - главное на утро 29 октября
В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром проезд по... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T08:40
2026-10-29T08:40
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром проезд по мостовому переходу свободен.Главное в Крыму и Севастополе на утро 29 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на среду не объявляли беспилотную опасность.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очереди на мостовом переходе, которые наблюдались в течение всего предыдущего дня, к вечеру среды рассосались. Утром перед досмотровыми комплексами пробок нет.Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Республику Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии, напомнили в "Крымэнерго".В среду заправить машину по цене ниже 100 рублей в Крыму можно на автозаправочных станциях сетей "АТАН", "ТЭС" и "Формула". Продажа топлива началась с 8 утра.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.Троллейбусы № 1, 5, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20, 76 ходят с увеличенным интервалом. Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение.Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, энергосистема крыма
Новости Крыма - главное на утро 29 октября

Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 29 октября

08:40 29.10.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСЛаспи
Ласпи
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром проезд по мостовому переходу свободен.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 29 октября - в подборке РИА Новости Крым.

Новости Крыма

На территории Крыма в ночь на среду не объявляли беспилотную опасность.
Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очереди на мостовом переходе, которые наблюдались в течение всего предыдущего дня, к вечеру среды рассосались. Утром перед досмотровыми комплексами пробок нет.
Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Республику Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии, напомнили в "Крымэнерго".
В среду заправить машину по цене ниже 100 рублей в Крыму можно на автозаправочных станциях сетей "АТАН", "ТЭС" и "Формула". Продажа топлива началась с 8 утра.

Новости Севастополя

В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.
Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.
Троллейбусы № 1, 5, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20, 76 ходят с увеличенным интервалом. Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение.
Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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