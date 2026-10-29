https://crimea.ria.ru/20261029/novosti-kryma---glavnoe-na-utro-29-oktyabrya-1160603104.html

Новости Крыма - главное на утро 29 октября

Новости Крыма - главное на утро 29 октября - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Новости Крыма - главное на утро 29 октября

В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром проезд по... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T08:40

2026-10-29T08:40

2026-10-29T08:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром проезд по мостовому переходу свободен.Главное в Крыму и Севастополе на утро 29 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на среду не объявляли беспилотную опасность.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очереди на мостовом переходе, которые наблюдались в течение всего предыдущего дня, к вечеру среды рассосались. Утром перед досмотровыми комплексами пробок нет.Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Республику Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии, напомнили в "Крымэнерго".В среду заправить машину по цене ниже 100 рублей в Крыму можно на автозаправочных станциях сетей "АТАН", "ТЭС" и "Формула". Продажа топлива началась с 8 утра.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.Троллейбусы № 1, 5, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20, 76 ходят с увеличенным интервалом. Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение.Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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