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Новая магнитная буря идет к Земле – когда ждать удар

Новая магнитная буря идет к Земле – когда ждать удар - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Новая магнитная буря идет к Земле – когда ждать удар

В это воскресенье к Земле придет новая магнитная буря уровня G1. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T09:21

2026-10-29T09:21

2026-10-29T09:21

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космос

новости

лаборатория солнечной астрономии ики ран

магнитные бури

геомагнитный шторм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В это воскресенье к Земле придет новая магнитная буря уровня G1. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В соответствии с графиком Лаборатории, магнитосферное возмущение ожидается в ночь на воскресенье. До трех часов ночи его уровень будет оставаться в "желтой" зоне, далее над Землей разразится магнитный шторм.Буря будет бушевать до 6 часов утра, далее показатели вернутся к "желтым" отметкам, а с трех часов дня геомагнитное возмущение полностью прекратится и войдет в "зеленый" сектор графика.Люди с вредными привычками и страдающие хроническими заболеваниями – в группе риска в период геомагнитной активности, сообщала ранее завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымские ученые изобрели новыйУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе

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земля, космос, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран, магнитные бури, геомагнитный шторм