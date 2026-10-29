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Насмерть сбил пенсионера: в Феодосии будут судить водителя иномарки - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Насмерть сбил пенсионера: в Феодосии будут судить водителя иномарки
Насмерть сбил пенсионера: в Феодосии будут судить водителя иномарки - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Насмерть сбил пенсионера: в Феодосии будут судить водителя иномарки
В Крыму будут судить водителя иномарки, который насмерть сбил пенсионера на автодороге Белогорск - Феодосия. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T15:59
2026-10-29T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить водителя иномарки, который насмерть сбил пенсионера на автодороге Белогорск - Феодосия. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Авария произошла 13 сентября 2026 года.Пенсионер скончался. В отношении водителя было возбуждено и расследовано уголовное дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы переданы в Феодосийский городской суд.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе в результате двойного ДТП погибла женщина-пешеход, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил автобус, а затем – легковой автомобиль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток и взрослый пострадали в ДТП в районе автостанции СимферополяВ Севастополе внедорожник сбил женщину на "зебре"В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больнице
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, прокуратура республики крым
Насмерть сбил пенсионера: в Феодосии будут судить водителя иномарки

Житель Феодосии ответит в суде за гибель пожилого пешехода в ДТП

15:59 29.10.2026
 
© Прокуратура КрымаДТП в Феодосии
ДТП в Феодосии
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить водителя иномарки, который насмерть сбил пенсионера на автодороге Белогорск - Феодосия. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Авария произошла 13 сентября 2026 года.
"42-летний житель Феодосии, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по автодороге Белогорск - Феодосия. Он своевременно не снизил скорость, не убедился, что не создает опасности участникам дорожного движения, и совершил наезд на 91-летнего пешехода", - говорится в сообщении.
Пенсионер скончался.
В отношении водителя было возбуждено и расследовано уголовное дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы переданы в Феодосийский городской суд.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе в результате двойного ДТП погибла женщина-пешеход, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил автобус, а затем – легковой автомобиль.
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