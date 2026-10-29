https://crimea.ria.ru/20261029/nado-pomoch-lyudyam-zubkov-otpravitsya-v-aleshki-za-domashnimi-pitomtsami-1160619083.html

"Надо помочь людям": Зубков отправится в Алешки за домашними питомцами

"Надо помочь людям": Зубков отправится в Алешки за домашними питомцами - РИА Новости Крым, 29.10.2026

"Надо помочь людям": Зубков отправится в Алешки за домашними питомцами

Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков отправится в составе гуманитарного конвоя в Алешки для помощи в вывозе домашних животных. Об этом он... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T13:46

2026-10-29T13:46

2026-10-29T13:46

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гуманитарная помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков отправится в составе гуманитарного конвоя в Алешки для помощи в вывозе домашних животных. Об этом он рассказал РИА Новости Крым.По его словам, речь в первую очередь идет о домашних питомцах.Он подчеркнул, что все вывезенные животные будут возвращены владельцам.Ранее президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.Гуманитарная миссия стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова ранее отправилась в Алешки вместе с иностранными корреспондентами. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные проводят разминирование дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе АлешекКрым готов принять жителей Алешек – КонстантиновСитуация критическая – Песков об обстановке в Алешках на Херсонщине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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