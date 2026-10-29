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"Надо помочь людям": Зубков отправится в Алешки за домашними питомцами - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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"Надо помочь людям": Зубков отправится в Алешки за домашними питомцами
"Надо помочь людям": Зубков отправится в Алешки за домашними питомцами - РИА Новости Крым, 29.10.2026
"Надо помочь людям": Зубков отправится в Алешки за домашними питомцами
Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков отправится в составе гуманитарного конвоя в Алешки для помощи в вывозе домашних животных. Об этом он... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T13:46
2026-10-29T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков отправится в составе гуманитарного конвоя в Алешки для помощи в вывозе домашних животных. Об этом он рассказал РИА Новости Крым.По его словам, речь в первую очередь идет о домашних питомцах.Он подчеркнул, что все вывезенные животные будут возвращены владельцам.Ранее президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.Гуманитарная миссия стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова ранее отправилась в Алешки вместе с иностранными корреспондентами. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные проводят разминирование дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе АлешекКрым готов принять жителей Алешек – КонстантиновСитуация критическая – Песков об обстановке в Алешках на Херсонщине
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крым, новости крыма, олег зубков, алешки, гуманитарная помощь, херсонская область
"Надо помочь людям": Зубков отправится в Алешки за домашними питомцами

Директор "Тайгана" Олег Зубков едет в Алешки для помощи людям с домашними животными

13:46 29.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСобака и кошка
Собака и кошка - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков отправится в составе гуманитарного конвоя в Алешки для помощи в вывозе домашних животных. Об этом он рассказал РИА Новости Крым.

"Я еду в составе гуманитарного конвоя, который будет вывозить жителей Алешек, и в том числе некоторые жители будут с домашними животными. А животных нужно перевозить отдельно. Поэтому по заданию, по просьбе главы республики мы выезжаем двумя машинами сегодня", - сказал Зубков.

По его словам, речь в первую очередь идет о домашних питомцах.
"Я не знаю, какие там будут животные, ориентировочно домашние питомцы - собаки, кошки, попугаи. Но будет видно. Я еду просто помочь людям перевезти животных", — отметил директор парка.
Он подчеркнул, что все вывезенные животные будут возвращены владельцам.
Ранее президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
Гуманитарная миссия стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова ранее отправилась в Алешки вместе с иностранными корреспондентами. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные проводят разминирование дороги.
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КрымНовости КрымаОлег ЗубковАлешкиГуманитарная помощьХерсонская область
 
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