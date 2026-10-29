https://crimea.ria.ru/20261029/na-ukraine-budut-nakazyvat-za-penie-na-russkom-yazyke-1160618382.html

На Украине будут наказывать за пение на русском языке

На Украине будут наказывать за пение на русском языке - РИА Новости Крым, 29.10.2026

На Украине будут наказывать за пение на русском языке

На Украине намерены запретить весь русскоязычный культурный продукт, украинцев будут наказывать за исполнение русских песен. Об этом заявила языковой омбудсмен... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T20:07

2026-10-29T20:07

2026-10-29T20:07

русский язык

украина

новости

культура

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/08/18/1118654563_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_89c6c6005ea096b59ef72fb7818a2df7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. На Украине намерены запретить весь русскоязычный культурный продукт, украинцев будут наказывать за исполнение русских песен. Об этом заявила языковой омбудсмен страны Елена Ивановская в интервью украинскому телеканалу, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Она отметила, что действующая статья 15 закона о культуре Украины ограничивает исполнение музыкальных произведений на русском языке только гражданами России на территории Украины.Когда именно запрет на русскоязычную музыку вступит в силу на Украине, Ивановская не уточнила.Ранее она заявила, что украинские врачи не обязаны оказывать медицинские услуги русскоязычным пациентам, данный вопрос находится исключительно в плоскости морали.Ранее Ивановская пригрозила родителям школьников штрафами почти до 270 долларов за использование русского языка в чатах с учителями. Также она потребовала вести переписку в домовых чатах на украинском языке во избежание наказаний.Кроме того, языковой омбудсмен Украины предложила в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык.В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский язык, украина, новости, культура