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На Украине будут наказывать за пение на русском языке
На Украине будут наказывать за пение на русском языке - РИА Новости Крым, 29.10.2026
На Украине будут наказывать за пение на русском языке
На Украине намерены запретить весь русскоязычный культурный продукт, украинцев будут наказывать за исполнение русских песен. Об этом заявила языковой омбудсмен... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. На Украине намерены запретить весь русскоязычный культурный продукт, украинцев будут наказывать за исполнение русских песен. Об этом заявила языковой омбудсмен страны Елена Ивановская в интервью украинскому телеканалу, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Она отметила, что действующая статья 15 закона о культуре Украины ограничивает исполнение музыкальных произведений на русском языке только гражданами России на территории Украины.Когда именно запрет на русскоязычную музыку вступит в силу на Украине, Ивановская не уточнила.Ранее она заявила, что украинские врачи не обязаны оказывать медицинские услуги русскоязычным пациентам, данный вопрос находится исключительно в плоскости морали.Ранее Ивановская пригрозила родителям школьников штрафами почти до 270 долларов за использование русского языка в чатах с учителями. Также она потребовала вести переписку в домовых чатах на украинском языке во избежание наказаний.Кроме того, языковой омбудсмен Украины предложила в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык.В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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русский язык, украина, новости, культура
На Украине будут наказывать за пение на русском языке
Наказание за пение на русском языке хотят ввести на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. На Украине намерены запретить весь русскоязычный культурный продукт, украинцев будут наказывать за исполнение русских песен. Об этом заявила языковой омбудсмен страны Елена Ивановская в интервью украинскому телеканалу, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
"Вне закона окажется русскоязычный культурный продукт. Речь идет и о тех русскоязычных музыкальных произведениях, которые сегодня еще, к сожалению, слушают граждане Украины, иногда даже в публичных местах и, более того, исполняют", – заявила Ивановская.
Она отметила, что действующая статья 15 закона о культуре Украины ограничивает исполнение музыкальных произведений на русском языке только гражданами России на территории Украины.
Когда именно запрет на русскоязычную музыку вступит в силу на Украине, Ивановская не уточнила.
Ранее она заявила, что украинские врачи не обязаны оказывать
медицинские услуги русскоязычным пациентам, данный вопрос находится исключительно в плоскости морали.
Ранее Ивановская пригрозила родителям
школьников штрафами почти до 270 долларов за использование русского языка в чатах с учителями. Также она потребовала вести переписку в домовых чатах на украинском языке во избежание наказаний.
Кроме того, языковой омбудсмен Украины предложила в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык
.
В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.
По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным
для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.
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