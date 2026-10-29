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Москву и область атаковали беспилотники - сбиты 613 дронов
Москву и область атаковали беспилотники - сбиты 613 дронов - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Москву и область атаковали беспилотники - сбиты 613 дронов
Более 600 украинских беспилотников атаковали за ночь Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T07:09
2026-10-29T07:09
2026-10-29T07:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Более 600 украинских беспилотников атаковали за ночь Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве, добавил Собянин.22 октября два человека получили ранения при атаке беспилотников на Москву.В ночь на 14 октября почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, уничтожили за ночь силы ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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атаки всу, москва, московская область, сергей собянин, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости
Москву и область атаковали беспилотники - сбиты 613 дронов
613 беспилотников летели в сторону Московского региона в ночь на четверг - Собянин