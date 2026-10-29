https://crimea.ria.ru/20261029/moskvu-i-oblast-atakovali-bespilotniki---sbity-613-dronov-1160603534.html

Москву и область атаковали беспилотники - сбиты 613 дронов

Москву и область атаковали беспилотники - сбиты 613 дронов - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Москву и область атаковали беспилотники - сбиты 613 дронов

Более 600 украинских беспилотников атаковали за ночь Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T07:09

2026-10-29T07:09

2026-10-29T07:09

атаки всу

москва

московская область

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пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Более 600 украинских беспилотников атаковали за ночь Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве, добавил Собянин.22 октября два человека получили ранения при атаке беспилотников на Москву.В ночь на 14 октября почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, уничтожили за ночь силы ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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