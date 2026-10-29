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Москву и область атаковали беспилотники - сбиты 613 дронов - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Москву и область атаковали беспилотники - сбиты 613 дронов
Москву и область атаковали беспилотники - сбиты 613 дронов - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Москву и область атаковали беспилотники - сбиты 613 дронов
Более 600 украинских беспилотников атаковали за ночь Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T07:09
2026-10-29T07:09
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Более 600 украинских беспилотников атаковали за ночь Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве, добавил Собянин.22 октября два человека получили ранения при атаке беспилотников на Москву.В ночь на 14 октября почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, уничтожили за ночь силы ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атаки всу, москва, московская область, сергей собянин, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости
Москву и область атаковали беспилотники - сбиты 613 дронов

613 беспилотников летели в сторону Московского региона в ночь на четверг - Собянин

07:09 29.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Более 600 украинских беспилотников атаковали за ночь Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В период с 20:30 28 октября по 07:00 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах", - написал он в своем канале в МАКС.
231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве, добавил Собянин.
22 октября два человека получили ранения при атаке беспилотников на Москву.
В ночь на 14 октября почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, уничтожили за ночь силы ПВО.
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Атаки ВСУМоскваМосковская областьСергей СобянинНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовости
 
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