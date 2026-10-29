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Медиаторы помогут севастопольским семьям разрешать трудные вопросы - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Медиаторы помогут севастопольским семьям разрешать трудные вопросы
Медиаторы помогут севастопольским семьям разрешать трудные вопросы - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Медиаторы помогут севастопольским семьям разрешать трудные вопросы
В Севастополе появится служба семейной медиации, где супругами помогут разрешать разногласия по различным вопросам. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T22:03
2026-10-29T22:03
семья
нацпроект "семья"
севастополь
новости севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе появится служба семейной медиации, где супругами помогут разрешать разногласия по различным вопросам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В частности, новая служба поможет разведенным супругам находить возможность нормально общаться — чтобы не травмировать детей и улаживать споры без суда с учетом интересов каждого члена семьи.По словам Развожаева, служба поможет не только семьям, но и разгрузит судебную систему, и облегчит работу социальных служб.Новый проект – часть национального проекта "Семья". Работу службы в Севастополе будет курировать Центр социальной помощи семье и детям. Сейчас ведется активная подготовка к открытию офиса, он будет находиться на улице ПожароваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Брачный договор на "Госуслугах": стал доступен новый сервисВ судах Крыма заработали комнаты примирения семьиВ Крыму планируют применять медиацию в публичных спорах
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РИА Новости Крым
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семья, нацпроект "семья", севастополь, новости севастополя, общество
Медиаторы помогут севастопольским семьям разрешать трудные вопросы

В Севастополе появится служба семейной медиации – Развожаев

22:03 29.10.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе появится служба семейной медиации, где супругами помогут разрешать разногласия по различным вопросам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Служба поможет урегулировать споры между супругами, разногласия в вопросах воспитания детей и другие конфликтные ситуации с помощью медиативных технологий. Это когда нейтральный посредник помогает всем сторонам услышать друг друга и найти подходящее решение", – пояснил губернатор в своем канале в МАКС.
В частности, новая служба поможет разведенным супругам находить возможность нормально общаться — чтобы не травмировать детей и улаживать споры без суда с учетом интересов каждого члена семьи.
По словам Развожаева, служба поможет не только семьям, но и разгрузит судебную систему, и облегчит работу социальных служб.
Новый проект – часть национального проекта "Семья". Работу службы в Севастополе будет курировать Центр социальной помощи семье и детям. Сейчас ведется активная подготовка к открытию офиса, он будет находиться на улице Пожарова
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семьяНацпроект "Семья"СевастопольНовости СевастополяОбщество
 
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