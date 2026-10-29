https://crimea.ria.ru/20261029/mediatory-pomogut-sevastopolskim-semyam-razreshat-trudnye-voprosy-1160612111.html

Медиаторы помогут севастопольским семьям разрешать трудные вопросы

Медиаторы помогут севастопольским семьям разрешать трудные вопросы - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Медиаторы помогут севастопольским семьям разрешать трудные вопросы

В Севастополе появится служба семейной медиации, где супругами помогут разрешать разногласия по различным вопросам. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T22:03

2026-10-29T22:03

2026-10-29T22:03

семья

нацпроект "семья"

севастополь

новости севастополя

общество

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/16/1148128697_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_1cdd4f19309e02fb73853f9e6d4994b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе появится служба семейной медиации, где супругами помогут разрешать разногласия по различным вопросам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В частности, новая служба поможет разведенным супругам находить возможность нормально общаться — чтобы не травмировать детей и улаживать споры без суда с учетом интересов каждого члена семьи.По словам Развожаева, служба поможет не только семьям, но и разгрузит судебную систему, и облегчит работу социальных служб.Новый проект – часть национального проекта "Семья". Работу службы в Севастополе будет курировать Центр социальной помощи семье и детям. Сейчас ведется активная подготовка к открытию офиса, он будет находиться на улице ПожароваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Брачный договор на "Госуслугах": стал доступен новый сервисВ судах Крыма заработали комнаты примирения семьиВ Крыму планируют применять медиацию в публичных спорах

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семья, нацпроект "семья", севастополь, новости севастополя, общество