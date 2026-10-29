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Массированная атака на Россию: над регионами сбиты 1214 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Массированная атака на Россию: над регионами сбиты 1214 украинских БПЛА
Массированная атака на Россию: над регионами сбиты 1214 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Массированная атака на Россию: над регионами сбиты 1214 украинских БПЛА
1214 украинских дронов сбито за ночь над девятнадцатью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T09:27
2026-10-29T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. 1214 украинских дронов сбито за ночь над девятнадцатью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, вражеские дроны ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.Более 600 украинских беспилотников атаковали за ночь Московский регион, сообщал ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. Накануне за день 90 украинских беспилотников были сбиты над семью регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дроновАтака БПЛА на Россию: сбито более 530 дроновАтаки ВСУ на Крым и другие регионы России – за ночь сбиты 222 беспилотника
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Массированная атака на Россию: над регионами сбиты 1214 украинских БПЛА

Минобороны России: силы ПВО сбили за ночь 1214 украинских беспилотников

09:27 29.10.2026
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. 1214 украинских дронов сбито за ночь над девятнадцатью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 214 украинских беспилотников самолетного типа", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

В частности, вражеские дроны ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.
Более 600 украинских беспилотников атаковали за ночь Московский регион, сообщал ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. Накануне за день 90 украинских беспилотников были сбиты над семью регионами РФ.
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ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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