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Массированная атака на Россию: над регионами сбиты 1214 украинских БПЛА
Массированная атака на Россию: над регионами сбиты 1214 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Массированная атака на Россию: над регионами сбиты 1214 украинских БПЛА
1214 украинских дронов сбито за ночь над девятнадцатью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T09:27
2026-10-29T09:27
2026-10-29T09:27
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. 1214 украинских дронов сбито за ночь над девятнадцатью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, вражеские дроны ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.Более 600 украинских беспилотников атаковали за ночь Московский регион, сообщал ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. Накануне за день 90 украинских беспилотников были сбиты над семью регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дроновАтака БПЛА на Россию: сбито более 530 дроновАтаки ВСУ на Крым и другие регионы России – за ночь сбиты 222 беспилотника
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Массированная атака на Россию: над регионами сбиты 1214 украинских БПЛА
Минобороны России: силы ПВО сбили за ночь 1214 украинских беспилотников