https://crimea.ria.ru/20261029/massirovannaya-ataka-na-rossiyu-nad-regionami-sbity-1214-ukrainskikh-bpla-1160606009.html

Массированная атака на Россию: над регионами сбиты 1214 украинских БПЛА

Массированная атака на Россию: над регионами сбиты 1214 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Массированная атака на Россию: над регионами сбиты 1214 украинских БПЛА

1214 украинских дронов сбито за ночь над девятнадцатью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T09:27

2026-10-29T09:27

2026-10-29T09:27

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. 1214 украинских дронов сбито за ночь над девятнадцатью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, вражеские дроны ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.Более 600 украинских беспилотников атаковали за ночь Московский регион, сообщал ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. Накануне за день 90 украинских беспилотников были сбиты над семью регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дроновАтака БПЛА на Россию: сбито более 530 дроновАтаки ВСУ на Крым и другие регионы России – за ночь сбиты 222 беспилотника

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, всу (вооруженные силы украины)