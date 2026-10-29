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Массированная атака на ЛНР – обесточены 150 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Массированная атака на ЛНР – обесточены 150 тысяч абонентов
Массированная атака на ЛНР – обесточены 150 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Массированная атака на ЛНР – обесточены 150 тысяч абонентов
150 тысяч абонентов остались без света в Луганской Народной Республике из-за массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T10:50
2026-10-29T10:50
отключение электроэнергии
луганская народная республика (лнр)
атаки всу
леонид пасечник
луганск
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. 150 тысяч абонентов остались без света в Луганской Народной Республике из-за массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Луганске. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.Энергетики приступили к ремонту, но из-за увеличения нагрузки на энергосистему в ряде муниципалитетов республики возможны временные перебои со светом. Социальные и медицинские объекты подключены к резервным источникам питания, подчеркнул глава региона.Также ранним утром массированной атаке ВФУ подвергся центр столицы республики. "Повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура. Выбито остекление в одной из школ. К счастью, пострадавших нет", – продолжил глава республики.В целом, системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожено свыше 40 воздушных целей.В Херсонской области в четверг введены плавающие графики ограничений электроснабжения из-за дефицита мощности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
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луганская народная республика (лнр)
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отключение электроэнергии, луганская народная республика (лнр), атаки всу, леонид пасечник, луганск, новости сво
Массированная атака на ЛНР – обесточены 150 тысяч абонентов

В ЛНР 150 тысяч абонентов остались без света из-за атаки ВСУ – Пасечник

10:50 29.10.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина ремонтирует линию электропередач
Мужчина ремонтирует линию электропередач - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. 150 тысяч абонентов остались без света в Луганской Народной Республике из-за массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Луганске. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.
"Киевский режим атаковал энергетическую инфраструктуру республики. В результате атаки произошло аварийное отключение в шести муниципалитетах. На данный момент без электроснабжения остаются более 150 тысяч абонентов", – проинформировал Пасечник в своем канале в МАКС.
Энергетики приступили к ремонту, но из-за увеличения нагрузки на энергосистему в ряде муниципалитетов республики возможны временные перебои со светом. Социальные и медицинские объекты подключены к резервным источникам питания, подчеркнул глава региона.
Также ранним утром массированной атаке ВФУ подвергся центр столицы республики.
"Повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура. Выбито остекление в одной из школ. К счастью, пострадавших нет", – продолжил глава республики.
В целом, системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожено свыше 40 воздушных целей.
В Херсонской области в четверг введены плавающие графики ограничений электроснабжения из-за дефицита мощности.
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В Крыму из-за недостатка электроэнергии действуют ограничения
 
Отключение электроэнергииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Атаки ВСУЛеонид ПасечникЛуганскНовости СВО
 
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