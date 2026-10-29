https://crimea.ria.ru/20261029/massirovannaya-ataka-na-lnr--obestocheny-150-tysyach-abonentov-1160611157.html

Массированная атака на ЛНР – обесточены 150 тысяч абонентов

Массированная атака на ЛНР – обесточены 150 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Массированная атака на ЛНР – обесточены 150 тысяч абонентов

150 тысяч абонентов остались без света в Луганской Народной Республике из-за массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T10:50

2026-10-29T10:50

2026-10-29T10:50

отключение электроэнергии

луганская народная республика (лнр)

атаки всу

леонид пасечник

луганск

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. 150 тысяч абонентов остались без света в Луганской Народной Республике из-за массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Луганске. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.Энергетики приступили к ремонту, но из-за увеличения нагрузки на энергосистему в ряде муниципалитетов республики возможны временные перебои со светом. Социальные и медицинские объекты подключены к резервным источникам питания, подчеркнул глава региона.Также ранним утром массированной атаке ВФУ подвергся центр столицы республики. "Повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура. Выбито остекление в одной из школ. К счастью, пострадавших нет", – продолжил глава республики.В целом, системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожено свыше 40 воздушных целей.В Херсонской области в четверг введены плавающие графики ограничений электроснабжения из-за дефицита мощности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

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луганская народная республика (лнр)

луганск

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии, луганская народная республика (лнр), атаки всу, леонид пасечник, луганск, новости сво