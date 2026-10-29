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Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в Алешки - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в Алешки
Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в Алешки - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в Алешки
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вместе с иностранными корреспондентами отправляется в Алешки, где состоится гуманитарная РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T08:50
2026-10-29T08:50
алешки
херсонская область
новости сво
яна лантратова
сша
украина
гуманитарная помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вместе с иностранными корреспондентами отправляется в Алешки, где состоится гуманитарная миссия.По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не было, военные проводят разминирование дороги.Режим прекращения огня на определенных территориях действует с 27 октября, его соблюдают российская и украинская стороны, добавила омбудсмен. Подготовка гуманитарной миссии проходит совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек Крым готов принять жителей Алешек – КонстантиновСитуация критическая – Песков об обстановке в Алешках на Херсонщине
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алешки, херсонская область, новости сво, яна лантратова, сша, украина, гуманитарная помощь
Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в Алешки

Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в Алешки

08:50 29.10.2026
 
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкЯна Лантратова
Яна Лантратова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вместе с иностранными корреспондентами отправляется в Алешки, где состоится гуманитарная миссия.
"С нами вместе летят журналисты. Это журналисты, прежде всего, из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира", — сказала она телеканалу "Звезда".
По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не было, военные проводят разминирование дороги.
Режим прекращения огня на определенных территориях действует с 27 октября, его соблюдают российская и украинская стороны, добавила омбудсмен.
Подготовка гуманитарной миссии проходит совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.
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