https://crimea.ria.ru/20261029/lantratova-vmeste-s-inostrannymi-zhurnalistami-vyletaet-v-aleshki-1160605363.html
Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в Алешки
Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в Алешки - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в Алешки
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вместе с иностранными корреспондентами отправляется в Алешки, где состоится гуманитарная РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T08:50
2026-10-29T08:50
2026-10-29T08:50
алешки
херсонская область
новости сво
яна лантратова
сша
украина
гуманитарная помощь
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/0e/1156005449_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_8ebbde6daec692e46a34facd05524f40.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вместе с иностранными корреспондентами отправляется в Алешки, где состоится гуманитарная миссия.По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не было, военные проводят разминирование дороги.Режим прекращения огня на определенных территориях действует с 27 октября, его соблюдают российская и украинская стороны, добавила омбудсмен. Подготовка гуманитарной миссии проходит совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек Крым готов принять жителей Алешек – КонстантиновСитуация критическая – Песков об обстановке в Алешках на Херсонщине
алешки
херсонская область
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/0e/1156005449_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_a8d262fd39757fb3679e3c415e280719.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алешки, херсонская область, новости сво, яна лантратова, сша, украина, гуманитарная помощь
Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в Алешки
Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в Алешки
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вместе с иностранными корреспондентами отправляется в Алешки, где состоится гуманитарная миссия.
"С нами вместе летят журналисты. Это журналисты, прежде всего, из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира", — сказала она телеканалу "Звезда".
По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не было, военные проводят разминирование дороги.
Режим прекращения огня на определенных территориях действует с 27 октября, его соблюдают российская и украинская стороны, добавила омбудсмен.
Подготовка гуманитарной миссии проходит совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: