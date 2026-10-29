https://crimea.ria.ru/20261029/lantratova-vmeste-s-inostrannymi-zhurnalistami-vyletaet-v-aleshki-1160605363.html

Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в Алешки

Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в Алешки - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в Алешки

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вместе с иностранными корреспондентами отправляется в Алешки, где состоится гуманитарная РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T08:50

2026-10-29T08:50

2026-10-29T08:50

алешки

херсонская область

новости сво

яна лантратова

сша

украина

гуманитарная помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вместе с иностранными корреспондентами отправляется в Алешки, где состоится гуманитарная миссия.По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не было, военные проводят разминирование дороги.Режим прекращения огня на определенных территориях действует с 27 октября, его соблюдают российская и украинская стороны, добавила омбудсмен. Подготовка гуманитарной миссии проходит совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек Крым готов принять жителей Алешек – КонстантиновСитуация критическая – Песков об обстановке в Алешках на Херсонщине

алешки

херсонская область

сша

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, херсонская область, новости сво, яна лантратова, сша, украина, гуманитарная помощь