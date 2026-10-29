https://crimea.ria.ru/20261029/krymskiy-most-seychas-so-storony-kerchi-nachala-rasti-ochered-1160620561.html

Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь

Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь

На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи, сам транспортный переход работает штатно. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T14:20

2026-10-29T14:20

2026-10-29T14:20

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крым

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крымский мост

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи, сам транспортный переход работает штатно. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами не было со вчерашнего вечера.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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