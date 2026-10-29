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Крым снова зальет сильными дождями - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Крым снова зальет сильными дождями
Крым снова зальет сильными дождями - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Крым снова зальет сильными дождями
В Крыму в пятницу ожидаются ливни и усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T11:28
2026-10-29T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу ожидаются ливни и усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов.Также возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.Кроме того, существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Спасатели рекомендуют не выходить в лес и горы, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям, водителям и пешеходам – быть внимательными на дорогах.Также следует ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.На сегодняшний день обстановка Южном Крыму стабилизировалась. В Большой Ялте все ранее подтопленные дома и объекты освобождены от воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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штормовое предупреждение, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма, крым
Крым снова зальет сильными дождями

В Крыму в пятницу ожидаются ливни и усиление ветра – МЧС

11:28 29.10.2026
 
© РИА Новости КрымШтормящее море в Крыму
Штормящее море в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу ожидаются ливни и усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные. Усиление северо-восточного ветра до 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов.
Также возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.
Кроме того, существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
Спасатели рекомендуют не выходить в лес и горы, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям, водителям и пешеходам – быть внимательными на дорогах.
Также следует ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.
Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.
На сегодняшний день обстановка Южном Крыму стабилизировалась. В Большой Ялте все ранее подтопленные дома и объекты освобождены от воды.
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