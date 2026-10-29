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Когда в Крым придут морозы - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Когда в Крым придут морозы
Когда в Крым придут морозы - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Когда в Крым придут морозы
В Крым на следующей неделе придет арктический холодный фронтальный воздух, с собой он принесет понижение температуры и сильные дожди. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Крым на следующей неделе придет арктический холодный фронтальный воздух, с собой он принесет понижение температуры и сильные дожди. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, дневные температуры воздуха с 4 ноября понизятся до 5–10 градусов тепла, ночные — до 0…+5 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что грядущий ноябрь после похолодания в октябре будет примерно соответствовать норме климата по температурному режиму для этого времени года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма возможны новые подтопления - предупреждение МЧСКаким будет ноябрь в КрымуСмертельная жара погубила 50 тысяч человек в Европе
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Когда в Крым придут морозы

Резкое похолодание придет в Крым 4 ноября — Гидрометцентр

12:12 29.10.2026
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Плато Ай-Петри
Плато Ай-Петри
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Крым на следующей неделе придет арктический холодный фронтальный воздух, с собой он принесет понижение температуры и сильные дожди. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"4 ноября ожидаем прохождения арктического холодного фронтального воздуха, который понизит температуру воздуха на полуострове, пройдут сильные дожди", - сказала она.
По ее словам, дневные температуры воздуха с 4 ноября понизятся до 5–10 градусов тепла, ночные — до 0…+5 градусов.
"Пока переход к отрицательным температурам не ожидаем. Но в горах, конечно, будет уже отрицательная — 2–3 градуса мороза, это однозначно. Перейдут ли сильные дожди в снег? Я думаю, что не успеют, потому что фронт очень быстро движется. Поэтому пока выпадения снега не ожидаем. Но в горах появится вероятность снега", — рассказала Любецкая.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что грядущий ноябрь после похолодания в октябре будет примерно соответствовать норме климата по температурному режиму для этого времени года.
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