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Когда в Крым придут морозы

Когда в Крым придут морозы - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Когда в Крым придут морозы

В Крым на следующей неделе придет арктический холодный фронтальный воздух, с собой он принесет понижение температуры и сильные дожди. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T12:12

2026-10-29T12:12

2026-10-29T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Крым на следующей неделе придет арктический холодный фронтальный воздух, с собой он принесет понижение температуры и сильные дожди. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, дневные температуры воздуха с 4 ноября понизятся до 5–10 градусов тепла, ночные — до 0…+5 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что грядущий ноябрь после похолодания в октябре будет примерно соответствовать норме климата по температурному режиму для этого времени года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма возможны новые подтопления - предупреждение МЧСКаким будет ноябрь в КрымуСмертельная жара погубила 50 тысяч человек в Европе

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2026

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