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Киевлян попросили не приводить детей в детсады зимой
Киевлян попросили не приводить детей в детсады зимой - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Киевлян попросили не приводить детей в детсады зимой
Руководство детских садов Киева начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T19:39
2026-10-29T19:39
2026-10-29T19:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Руководство детских садов Киева начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды. Об этом сообщают украинские СМИ.Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Депутат Верховной рады Соломия Бобровская также призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановить ВПК: зачем армия России бьет по энергетике УкраиныКличко обвинил Зеленского в отсутствии ПВО над КиевомВсе киевские ТЭЦ перестали работать - СМИ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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киев, дети, детский сад, новости
Киевлян попросили не приводить детей в детсады зимой
В Киеве зимой детей просят не приводить в детские сады