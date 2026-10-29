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Как вырастут тарифы на ЖКУ за три года: проект бюджета
Как вырастут тарифы на ЖКУ за три года: проект бюджета - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Как вырастут тарифы на ЖКУ за три года: проект бюджета
В рамках прогноза социально-экономического развития кабмин России установил обоснованный рост тарифов на 2027-2029 годы. Это заложено в проекте федерального... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T16:36
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2026-10-29T16:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В рамках прогноза социально-экономического развития кабмин России установил обоснованный рост тарифов на 2027-2029 годы. Это заложено в проекте федерального бюджета на трехлетку, который был принят 29 октября в первом чтении, сообщили в Госдуме.Говоря о ситуации в 2026 году, Володин отметил разные решения, принятые в регионах России – рост тарифов варьировался от 8% до 30%."Там, где явный перебор, Федеральная антимонопольная служба, которую мы наделили дополнительными полномочиями, сделала необходимые шаги, чтобы навести порядок в этой сфере. Вернули 33 миллиарда, которые первоначально были начислены населению", – сообщил председатель ГД.Ранее Володин заявил, что все решения по региональным тарифам в сфере жилищно-коммунального хозяйства должны быть обоснованы. Он поручил проанализировать причины превышения в регионах верхней планки тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Володин напомнил, что на федеральном уровне правительство РФ установило, что рост тарифов в течение 2026 года должен быть не выше 11,8%.29 октября Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В нем заложено финансирование всех социальных обязательств государства перед гражданами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Управляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – властиВ Крыму уровень обслуживания многоквартирных домов надо улучшать – мнениеРемонт в вашем доме: как улучшить работу управляющих компаний в Крыму
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жкх, новости, бюджет, федеральный бюджет, цены и тарифы
Как вырастут тарифы на ЖКУ за три года: проект бюджета
Рост тарифов на ЖКУ заложен в проекте федерального бюджета на ближайшие три года
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В рамках прогноза социально-экономического развития кабмин России установил обоснованный рост тарифов на 2027-2029 годы. Это заложено в проекте федерального бюджета на трехлетку, который был принят 29 октября в первом чтении, сообщили в Госдуме.
"Сложилось такое мнение, что тарифы устанавливает Государственная Дума. Это не так. Мы с вами принимаем федеральный бюджет, где представлены прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации. И правительство в рамках прогноза устанавливает обоснованный рост тарифов", – пояснил председатель ГД Вячеслав Володин. Он отметил, что обоснованным является рост тарифов на 11% в 2027 году, на 8,6% – в 2028 году, на 7,6% – в 2029 году.
Говоря о ситуации в 2026 году, Володин отметил разные решения, принятые в регионах России – рост тарифов варьировался от 8% до 30%.
"Там, где явный перебор, Федеральная антимонопольная служба, которую мы наделили дополнительными полномочиями, сделала необходимые шаги, чтобы навести порядок в этой сфере. Вернули 33 миллиарда, которые первоначально были начислены населению", – сообщил председатель ГД.
Ранее Володин заявил, что все решения по региональным тарифам в сфере жилищно-коммунального хозяйства должны быть обоснованы
. Он поручил проанализировать причины превышения в регионах верхней планки тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Володин напомнил, что на федеральном уровне правительство РФ установило, что рост тарифов в течение 2026 года должен быть не выше 11,8%.
29 октября Государственная Дума приняла в первом чтении
проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В нем заложено финансирование всех социальных обязательств государства перед гражданами.
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