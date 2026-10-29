https://crimea.ria.ru/20261029/kak-vyrastut-tarify-na-zhku-za-tri-goda-proekt-byudzheta-1160625274.html

Как вырастут тарифы на ЖКУ за три года: проект бюджета

Как вырастут тарифы на ЖКУ за три года: проект бюджета - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Как вырастут тарифы на ЖКУ за три года: проект бюджета

В рамках прогноза социально-экономического развития кабмин России установил обоснованный рост тарифов на 2027-2029 годы. Это заложено в проекте федерального... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T16:36

2026-10-29T16:36

2026-10-29T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В рамках прогноза социально-экономического развития кабмин России установил обоснованный рост тарифов на 2027-2029 годы. Это заложено в проекте федерального бюджета на трехлетку, который был принят 29 октября в первом чтении, сообщили в Госдуме.Говоря о ситуации в 2026 году, Володин отметил разные решения, принятые в регионах России – рост тарифов варьировался от 8% до 30%."Там, где явный перебор, Федеральная антимонопольная служба, которую мы наделили дополнительными полномочиями, сделала необходимые шаги, чтобы навести порядок в этой сфере. Вернули 33 миллиарда, которые первоначально были начислены населению", – сообщил председатель ГД.Ранее Володин заявил, что все решения по региональным тарифам в сфере жилищно-коммунального хозяйства должны быть обоснованы. Он поручил проанализировать причины превышения в регионах верхней планки тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Володин напомнил, что на федеральном уровне правительство РФ установило, что рост тарифов в течение 2026 года должен быть не выше 11,8%.29 октября Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В нем заложено финансирование всех социальных обязательств государства перед гражданами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Управляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – властиВ Крыму уровень обслуживания многоквартирных домов надо улучшать – мнениеРемонт в вашем доме: как улучшить работу управляющих компаний в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, новости, бюджет, федеральный бюджет, цены и тарифы