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Как османский флот атаковал Крым и Одессу - инфографика РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261029/kak-osmanskiy-flot-atakoval-krym-i-odessu---infografika-ria-novosti-krym-1160598503.html
Как османский флот атаковал Крым и Одессу - инфографика РИА Новости Крым
Как османский флот атаковал Крым и Одессу - инфографика РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Как османский флот атаковал Крым и Одессу - инфографика РИА Новости Крым
29 октября 1914 года германо-турецкий флот напал на русские порты Черного моря без объявления Турцией войны России. Набеговая операция получила неформальное... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. 29 октября 1914 года германо-турецкий флот напал на русские порты Черного моря без объявления Турцией войны России. Набеговая операция получила неформальное название "Севастопольская побудка".Нападение было санкционировано военным министром Османской империи Энвер-пашой, а его целями были нанесение ущерба русскому военному флоту в результате внезапного набега и вовлечение Османской империи в войну с Российской империей, а следовательно, и в Первую мировую войну на стороне Центральных держав.Были атакованы Одесский порт, Севастополь, вокзал, порт и склады Феодосии, портовые сооружения и нефтяные склады Новороссийска. В результате операции потоплены заградитель "Прут", пароходы "Великий князь Александр" и "Шура", канонерская лодка "Донец" и другие суда. Суммарные людские потери военного флота и Севастопольской крепости составили 85 убитых и 40 раненых. Османский флот в ходе операции потерь не понес.2 ноября Россия объявила войну Турции.Больше о набеговой операции османского флота – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, одесса, история, черное море, турция, инфографика
Как османский флот атаковал Крым и Одессу - инфографика РИА Новости Крым

"Севастопольская побудка": 112 лет назад турецкие суда атаковали Севастополь и Одессу

11:17 29.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. 29 октября 1914 года германо-турецкий флот напал на русские порты Черного моря без объявления Турцией войны России. Набеговая операция получила неформальное название "Севастопольская побудка".
Нападение было санкционировано военным министром Османской империи Энвер-пашой, а его целями были нанесение ущерба русскому военному флоту в результате внезапного набега и вовлечение Османской империи в войну с Российской империей, а следовательно, и в Первую мировую войну на стороне Центральных держав.
Были атакованы Одесский порт, Севастополь, вокзал, порт и склады Феодосии, портовые сооружения и нефтяные склады Новороссийска. В результате операции потоплены заградитель "Прут", пароходы "Великий князь Александр" и "Шура", канонерская лодка "Донец" и другие суда. Суммарные людские потери военного флота и Севастопольской крепости составили 85 убитых и 40 раненых. Османский флот в ходе операции потерь не понес.
2 ноября Россия объявила войну Турции.
Больше о набеговой операции османского флота – в инфографике РИА Новости Крым.
Севастопольская побудка: как османский флот атаковал Крым и ОдессуСевастопольская побудка: как османский флот атаковал Крым и Одессу
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ИнфографикаКрымСевастопольОдессаИсторияЧерное мореТурция
 
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