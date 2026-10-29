https://crimea.ria.ru/20261029/gumanitarnaya-operatsiya-v-aleshkakh---putin-rasskazal-glavnoe-o-situatsii-1160616460.html

Гуманитарная операция в Алешках - Путин рассказал главное о ситуации

Гуманитарная операция в Алешках - Путин рассказал главное о ситуации - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Гуманитарная операция в Алешках - Путин рассказал главное о ситуации

Гуманитарная операция в Алешках Херсонской области направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T13:05

2026-10-29T13:05

2026-10-29T13:35

алешки

владимир путин (политик)

новости сво

гуманитарная помощь

херсонская область

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1d/1160618886_0:0:1118:630_1920x0_80_0_0_16788269553c666dd2aa21f7f8344c47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Гуманитарная операция в Алешках Херсонской области направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в четверг сообщил о старте гуманитарной миссии.Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Из-за обстрелов со стороны Украины там сложилась очень сложная ситуация. Для ее решения в районе города с 27 октября по 1 ноября действует "режим тишины".Гуманитарная миссия стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова ранее отправилась в Алешки вместе с иностранными корреспондентами. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные проводят разминирование дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе АлешекКрым готов принять жителей Алешек – КонстантиновСитуация критическая – Песков об обстановке в Алешках на Херсонщине

алешки

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, владимир путин (политик), новости сво, гуманитарная помощь, херсонская область