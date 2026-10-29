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Гуманитарная операция в Алешках - Путин рассказал главное о ситуации - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Гуманитарная операция в Алешках - Путин рассказал главное о ситуации
Гуманитарная операция в Алешках - Путин рассказал главное о ситуации - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Гуманитарная операция в Алешках - Путин рассказал главное о ситуации
Гуманитарная операция в Алешках Херсонской области направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T13:05
2026-10-29T13:35
алешки
владимир путин (политик)
новости сво
гуманитарная помощь
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Гуманитарная операция в Алешках Херсонской области направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в четверг сообщил о старте гуманитарной миссии.Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Из-за обстрелов со стороны Украины там сложилась очень сложная ситуация. Для ее решения в районе города с 27 октября по 1 ноября действует "режим тишины".Гуманитарная миссия стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова ранее отправилась в Алешки вместе с иностранными корреспондентами. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные проводят разминирование дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе АлешекКрым готов принять жителей Алешек – КонстантиновСитуация критическая – Песков об обстановке в Алешках на Херсонщине
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алешки, владимир путин (политик), новости сво, гуманитарная помощь, херсонская область
Гуманитарная операция в Алешках - Путин рассказал главное о ситуации

Власти Украины создавали в Алешках гуманитарную катастрофу – Путин

13:05 29.10.2026 (обновлено: 13:35 29.10.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
Российские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Гуманитарная операция в Алешках Херсонской области направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка.

"В эти дни, сегодня-завтра, пройдет гуманитарная операция, кстати, при поддержке первой леди Соединенных Штатов (Мелании Трамп – ред.), по оказанию помощи именно гражданскому населению. Эта ситуация складывалась давно, сейчас не буду говорить о том, как действовала сторона противника, минируя подходы к этому населенному пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу", - сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в четверг сообщил о старте гуманитарной миссии.
"Операция началась сегодня. Мы знаем, что уже вылетел борт из Москвы. Там будет достаточно сложная схема, как они будут добираться. Там ведется разминирование", — заявил он телеканалу "Звезда".
Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Из-за обстрелов со стороны Украины там сложилась очень сложная ситуация. Для ее решения в районе города с 27 октября по 1 ноября действует "режим тишины".
Гуманитарная миссия стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова ранее отправилась в Алешки вместе с иностранными корреспондентами. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные проводят разминирование дороги.
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