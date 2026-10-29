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Госдума приняла закон о повышении качества оказания туристических услуг

Госдума приняла закон о повышении качества оказания туристических услуг - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Госдума приняла закон о повышении качества оказания туристических услуг

Государственная Дума приняла в первом чтении изменения в закон о туристической деятельности, в соответствии с которыми будет разграничена ответственность... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T10:24

2026-10-29T10:24

2026-10-29T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении изменения в закон о туристической деятельности, в соответствии с которыми будет разграничена ответственность туроператоров и турагентов. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Отмечается, что принятие законопроекта повысит качество оказания туристических услуг. Туристы смогут напрямую обращаться к агентам с претензиями по качеству услуг и финансовым вопросам, входящим в их компетенцию.Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2027 годаРанее сообщалось, что правительство РФ уже выделило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Республике Крым и Севастополе, эта работа будет продолжена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в КрымуПоддержка туротрасли: в Крыму объявили акцию для отельеровКакие виды туризма следует развивать в Восточном Крыму и зачем – эксперт

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, внутренний туризм, государственная дума рф, новости, россия