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Госдума приняла закон о повышении качества оказания туристических услуг - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Госдума приняла закон о повышении качества оказания туристических услуг
Госдума приняла закон о повышении качества оказания туристических услуг - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Госдума приняла закон о повышении качества оказания туристических услуг
Государственная Дума приняла в первом чтении изменения в закон о туристической деятельности, в соответствии с которыми будет разграничена ответственность... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T10:24
2026-10-29T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении изменения в закон о туристической деятельности, в соответствии с которыми будет разграничена ответственность туроператоров и турагентов. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Отмечается, что принятие законопроекта повысит качество оказания туристических услуг. Туристы смогут напрямую обращаться к агентам с претензиями по качеству услуг и финансовым вопросам, входящим в их компетенцию.Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2027 годаРанее сообщалось, что правительство РФ уже выделило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Республике Крым и Севастополе, эта работа будет продолжена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в КрымуПоддержка туротрасли: в Крыму объявили акцию для отельеровКакие виды туризма следует развивать в Восточном Крыму и зачем – эксперт
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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туризм, внутренний туризм, государственная дума рф, новости, россия
Госдума приняла закон о повышении качества оказания туристических услуг

Госдума приняла закон о повышении качества оказания туристических услуг

10:24 29.10.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваТуризм в Крыму
Туризм в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении изменения в закон о туристической деятельности, в соответствии с которыми будет разграничена ответственность туроператоров и турагентов. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
"Согласно документу, каждый участник рынка будет нести ответственность за свой этап работы. Оператор отвечает за создание и качество туристического продукта, агент - за корректное оформление, информирование клиентов и своевременный перевод средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие законопроекта повысит качество оказания туристических услуг. Туристы смогут напрямую обращаться к агентам с претензиями по качеству услуг и финансовым вопросам, входящим в их компетенцию.
Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года
Ранее сообщалось, что правительство РФ уже выделило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Республике Крым и Севастополе, эта работа будет продолжена.
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