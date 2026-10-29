https://crimea.ria.ru/20261029/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-proekt-byudzheta-na-trekhletku-1160624116.html
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на трехлетку
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на трехлетку - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на трехлетку
Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В нем заложено финансирование всех социальных обязательств... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T15:48
2026-10-29T15:48
2026-10-29T15:48
бюджет
государственная дума рф
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антон силуанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В нем заложено финансирование всех социальных обязательств государства перед гражданами, отметили в Госдуме.Темпы прироста ВВП России в "трехлетке" запланированы и составят порядка 6%, заявил председатель комитета по экономической политике Госдумы Максим Топилин. Он напомнил, что экономика России за 2023–2025 годы выросла более чем на 10%, что в 1,2 раза выше, чем в США, и почти в 5 раз выше, чем в Японии.Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, ключевые задачи бюджета на ближайшую трехлетку - полное обеспечение потребностей обороны и безопасности, включая социальную защиту военнослужащих; выполнение всех социальных обязательств; устойчивое развитие экономики страны, прежде всего достижение технологического суверенитета.Он добавил, что все эти задачи решаются, несмотря на то, что бюджет принимается в непростых условиях, когда против России введено 35 480 санкций.В конце сентября законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов был направлен на рассмотрение Государственной Думы. Согласно документу, в 2027 году расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы – 43,3 трлн рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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бюджет, государственная дума рф, экономика, россия, новости, антон силуанов, вячеслав володин
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на трехлетку
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2027-2029 годы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В нем заложено финансирование всех социальных обязательств государства перед гражданами, отметили в Госдуме.
"Заложены необходимые ассигнования на индексацию всех социальных обязательств. На уровень инфляции будут проиндексированы выплаты ветеранам, инвалидам, материнский капитал", - рассказал зампредседателя правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов.
Темпы прироста ВВП России в "трехлетке" запланированы и составят порядка 6%, заявил председатель комитета по экономической политике Госдумы Максим Топилин. Он напомнил, что экономика России за 2023–2025 годы выросла более чем на 10%, что в 1,2 раза выше, чем в США, и почти в 5 раз выше, чем в Японии.
Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, ключевые задачи бюджета на ближайшую трехлетку - полное обеспечение потребностей обороны и безопасности, включая социальную защиту военнослужащих; выполнение всех социальных обязательств; устойчивое развитие экономики страны, прежде всего достижение технологического суверенитета.
Он добавил, что все эти задачи решаются, несмотря на то, что бюджет принимается в непростых условиях, когда против России введено 35 480 санкций.
В конце сентября законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов был направлен
на рассмотрение Государственной Думы. Согласно документу, в 2027 году расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы – 43,3 трлн рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.
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