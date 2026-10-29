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Глава Минэнерго РФ рассказал о восстановлении энергосетей Крыма и соседних регионов - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Глава Минэнерго РФ рассказал о восстановлении энергосетей Крыма и соседних регионов
Глава Минэнерго РФ рассказал о восстановлении энергосетей Крыма и соседних регионов - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Глава Минэнерго РФ рассказал о восстановлении энергосетей Крыма и соседних регионов
Ход восстановительных работ на энергосетях Крыма и соседних регионов координирует оперативная группа, в которую вошли представители Минэнерго и Минстроя России. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T17:28
2026-10-29T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Ход восстановительных работ на энергосетях Крыма и соседних регионов координирует оперативная группа, в которую вошли представители Минэнерго и Минстроя России. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе заседания правительства России в четверг, 29 октября.По его словам, воссоединенные регионы и приграничье, где складывается наиболее сложная оперативная обстановка, находятся в зоне особого внимания в плане энергоснабжения накануне зимы. В этих регионах с местными властями работа ведется непосредственно на месте."Подготовка к осенне-зимнему сезону (в стране – ред.) проходит в условиях ежедневного воздействия на энергетическую инфраструктуру. В плановом порядке завершаем ремонт и модернизацию энергообъектов. Общий объем средств энергокомпаний на указанные цели в 2026 году составит порядка 2,5 триллиона рублей", – сказал Цивилев.По его словам, в дополнение к ремонтным программам проводятся защитные мероприятия. Создана группировка сил и средств для реагирования на аварии и инциденты в составе более 23 тысяч аварийно-восстановительных бригад. Для их усиления организовано взаимодействие со специализированными подрядными организациями.Ранее сообщалось, что из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления света. На предприятии "Крымэнерго" заявили, что в регионе невозможно соблюдение графиков отключений из-за дефицита электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетикиДля школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублейВ Крыму снижена пропускная способность энергосетей
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, новости, новые регионы россии, сергей цивилев, электросети, электросети крыма, электроэнергия, электричество, лэп
Глава Минэнерго РФ рассказал о восстановлении энергосетей Крыма и соседних регионов

Восстановление энергосетей Крыма и соседних регионов координируют Минэнерго и Минстрой РФ

17:28 29.10.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЛЭП
ЛЭП
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Ход восстановительных работ на энергосетях Крыма и соседних регионов координирует оперативная группа, в которую вошли представители Минэнерго и Минстроя России. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе заседания правительства России в четверг, 29 октября.
"В Крыму и соседних регионах ход восстановительных работ координирует совместная оперативная группа Минэнерго России и Минстроя России", – сказал министр.
По его словам, воссоединенные регионы и приграничье, где складывается наиболее сложная оперативная обстановка, находятся в зоне особого внимания в плане энергоснабжения накануне зимы. В этих регионах с местными властями работа ведется непосредственно на месте.
"Подготовка к осенне-зимнему сезону (в стране – ред.) проходит в условиях ежедневного воздействия на энергетическую инфраструктуру. В плановом порядке завершаем ремонт и модернизацию энергообъектов. Общий объем средств энергокомпаний на указанные цели в 2026 году составит порядка 2,5 триллиона рублей", – сказал Цивилев.
По его словам, в дополнение к ремонтным программам проводятся защитные мероприятия. Создана группировка сил и средств для реагирования на аварии и инциденты в составе более 23 тысяч аварийно-восстановительных бригад. Для их усиления организовано взаимодействие со специализированными подрядными организациями.
"Работы продолжаем в штабном режиме. Устойчивое функционирование энергосистемы и надежное энергоснабжение потребителей находятся на постоянном контроле", – подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления света. На предприятии "Крымэнерго" заявили, что в регионе невозможно соблюдение графиков отключений из-за дефицита электроэнергии.
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