https://crimea.ria.ru/20261029/glava-minenergo-rf-rasskazal-o-vosstanovlenii-energosetey-kryma-i-sosednikh-regionov-1160627613.html

Глава Минэнерго РФ рассказал о восстановлении энергосетей Крыма и соседних регионов

Глава Минэнерго РФ рассказал о восстановлении энергосетей Крыма и соседних регионов - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Глава Минэнерго РФ рассказал о восстановлении энергосетей Крыма и соседних регионов

Ход восстановительных работ на энергосетях Крыма и соседних регионов координирует оперативная группа, в которую вошли представители Минэнерго и Минстроя России. РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T17:28

2026-10-29T17:28

2026-10-29T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Ход восстановительных работ на энергосетях Крыма и соседних регионов координирует оперативная группа, в которую вошли представители Минэнерго и Минстроя России. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе заседания правительства России в четверг, 29 октября.По его словам, воссоединенные регионы и приграничье, где складывается наиболее сложная оперативная обстановка, находятся в зоне особого внимания в плане энергоснабжения накануне зимы. В этих регионах с местными властями работа ведется непосредственно на месте."Подготовка к осенне-зимнему сезону (в стране – ред.) проходит в условиях ежедневного воздействия на энергетическую инфраструктуру. В плановом порядке завершаем ремонт и модернизацию энергообъектов. Общий объем средств энергокомпаний на указанные цели в 2026 году составит порядка 2,5 триллиона рублей", – сказал Цивилев.По его словам, в дополнение к ремонтным программам проводятся защитные мероприятия. Создана группировка сил и средств для реагирования на аварии и инциденты в составе более 23 тысяч аварийно-восстановительных бригад. Для их усиления организовано взаимодействие со специализированными подрядными организациями.Ранее сообщалось, что из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления света. На предприятии "Крымэнерго" заявили, что в регионе невозможно соблюдение графиков отключений из-за дефицита электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетикиДля школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублейВ Крыму снижена пропускная способность энергосетей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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