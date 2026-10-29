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Где и когда в Крыму купить бензин по 100 рублей в четверг - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Где и когда в Крыму купить бензин по 100 рублей в четверг
Где и когда в Крыму купить бензин по 100 рублей в четверг - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Где и когда в Крыму купить бензин по 100 рублей в четверг
29 октября в Крыму моторное топливо по 100 рублей за литр будут продавать на автозаправочных станциях трех сетей – "АТАН", "ТЭС" и "Формула". Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T07:34
2026-10-29T07:34
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
минтопэнерго крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. 29 октября в Крыму моторное топливо по 100 рублей за литр будут продавать на автозаправочных станциях трех сетей – "АТАН", "ТЭС" и "Формула". Об этом сообщили в Минтопэнерго РК.На АЗС "АТАН" бензин марки АИ-92 и дизельное топливо будут продавать с 8 утра.С 9:00 АИ-92, АИ-95 и ДТ будет в продаже на АЗС "Формула" .С 14:00 на АЗС "ТЭС по трассе "Таврида" будет доступен бензин марки АИ-95 в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.В остальных районах сегодня можно будет заправиться с 15.00 бензином марки АИ–95 на автозаправке "ТЭС". В любом случае перед выездом на автозаправку в Минтопэнерго Крыма рекомендуют сверить данные о наличии топлива тех или иных марок на заправках при помощи интерактивной карты toplivo.rk.gov.ru. Там находятся все самые свежие данные от нефтетрейдеров. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, минтопэнерго крыма, новости крыма, крым
Где и когда в Крыму купить бензин по 100 рублей в четверг

В Крыму заправить машину по 100 рублей за литр в четверг можно на АЗС трех сетей

07:34 29.10.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРабота АЗС в Москве
Работа АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. 29 октября в Крыму моторное топливо по 100 рублей за литр будут продавать на автозаправочных станциях трех сетей – "АТАН", "ТЭС" и "Формула". Об этом сообщили в Минтопэнерго РК.
На АЗС "АТАН" бензин марки АИ-92 и дизельное топливо будут продавать с 8 утра.
С 9:00 АИ-92, АИ-95 и ДТ будет в продаже на АЗС "Формула" .
С 14:00 на АЗС "ТЭС по трассе "Таврида" будет доступен бензин марки АИ-95 в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
В остальных районах сегодня можно будет заправиться с 15.00 бензином марки АИ–95 на автозаправке "ТЭС".
В любом случае перед выездом на автозаправку в Минтопэнерго Крыма рекомендуют сверить данные о наличии топлива тех или иных марок на заправках при помощи интерактивной карты toplivo.rk.gov.ru. Там находятся все самые свежие данные от нефтетрейдеров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуМинтопэнерго КрымаНовости КрымаКрым
 
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