https://crimea.ria.ru/20261029/fsb-zaderzhala-56-polzovateley-servisa-dayvinchik-za-terakty-i-diversii-1160604670.html

ФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсии

ФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсии - РИА Новости Крым, 29.10.2026

ФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсии

С июля 2025 года в различных российских регионах задержаны более полусотни граждан России, в том числе несовершеннолетних, пользовавшихся популярным среди... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T08:22

2026-10-29T08:22

2026-10-29T08:22

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. С июля 2025 года в различных российских регионах задержаны более полусотни граждан России, в том числе несовершеннолетних, пользовавшихся популярным среди молодежи сервисом "Дайвинчик" и совершивших преступления под давлением украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодежи чат-бота для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки продолжают фиксировать сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета. По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205 (террористический акт), части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 (покушение на террористический акт) и части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК России. Лицам, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения, избрана мера пресечения. "С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы" - говорится в сообщении. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Почти 200 детей совершили террористические преступления в России за годНе стать орудием террора: в Крыму ветеран СВО научил студентов выявлять вербовщиковШла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине

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россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, теракт, россия, дети, новости