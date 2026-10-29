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ФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсии
ФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсии - РИА Новости Крым, 29.10.2026
ФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсии
С июля 2025 года в различных российских регионах задержаны более полусотни граждан России, в том числе несовершеннолетних, пользовавшихся популярным среди... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. С июля 2025 года в различных российских регионах задержаны более полусотни граждан России, в том числе несовершеннолетних, пользовавшихся популярным среди молодежи сервисом "Дайвинчик" и совершивших преступления под давлением украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодежи чат-бота для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки продолжают фиксировать сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета. По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205 (террористический акт), части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 (покушение на террористический акт) и части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК России. Лицам, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения, избрана мера пресечения. "С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы" - говорится в сообщении. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Почти 200 детей совершили террористические преступления в России за годНе стать орудием террора: в Крыму ветеран СВО научил студентов выявлять вербовщиковШла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, теракт, россия, дети, новости
ФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсии
56 пользователей чат-бота "Дайвинчик" пошли на преступления под давлением спецслужб Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. С июля 2025 года в различных российских регионах задержаны более полусотни граждан России, в том числе несовершеннолетних, пользовавшихся популярным среди молодежи сервисом "Дайвинчик" и совершивших преступления под давлением украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"С июля 2025 года по настоящее время в различных регионах России задержаны 56 граждан нашей страны в возрасте от 12 до 24 лет, являвшихся пользователями Тelegram-сервиса "Дайвинчик" и совершивших преступления под психологическим воздействием противника", - цитирует сообщение РИА Новости.
Факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодежи чат-бота для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки продолжают фиксировать сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета.
По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205 (террористический акт), части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 (покушение на террористический акт) и части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК России. Лицам, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения, избрана мера пресечения.
"С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы" - говорится в сообщении.
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