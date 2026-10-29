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Экстренное предупреждение: в Крыму в ночь на пятницу ожидаются ливни с грозами - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Экстренное предупреждение: в Крыму в ночь на пятницу ожидаются ливни с грозами
Экстренное предупреждение: в Крыму в ночь на пятницу ожидаются ливни с грозами - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Экстренное предупреждение: в Крыму в ночь на пятницу ожидаются ливни с грозами
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на вечер четверга и ночь на пятницу из-за сильных дождей с грозами. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T16:21
2026-10-29T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на вечер четверга и ночь на пятницу из-за сильных дождей с грозами. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РоссииКроме того, северо-восточный ветер усилится до 12-17 м/с. Главное управление МЧС России по Республике Крым настоятельно рекомендует соблюдать все правила безопасности.Ранее в четверг было объявлено штормовое предупреждение на 30 октября в связи с сильными дождями и ветром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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штормовое предупреждение, погода в крыму, новости крыма, срочные новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым
Экстренное предупреждение: в Крыму в ночь на пятницу ожидаются ливни с грозами

В Крыму в ночь на пятницу ожидаются сильные дожди с грозами и ветром

16:21 29.10.2026
 
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© РИА Новости . Юлий Ахромеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на вечер четверга и ночь на пятницу из-за сильных дождей с грозами. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России
"Поступило экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях Вечером 29 октября, ночью и утром 30 октября 2026 года в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы", - говорится в сообщении.
Кроме того, северо-восточный ветер усилится до 12-17 м/с.
Главное управление МЧС России по Республике Крым настоятельно рекомендует соблюдать все правила безопасности.
Ранее в четверг было объявлено штормовое предупреждение на 30 октября в связи с сильными дождями и ветром.
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