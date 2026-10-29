https://crimea.ria.ru/20261029/ekstrennoe-preduprezhdenie-v-krymu-v-noch-na-pyatnitsu-ozhidayutsya-livni-s-grozami-1160625450.html
Экстренное предупреждение: в Крыму в ночь на пятницу ожидаются ливни с грозами
Экстренное предупреждение: в Крыму в ночь на пятницу ожидаются ливни с грозами - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Экстренное предупреждение: в Крыму в ночь на пятницу ожидаются ливни с грозами
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на вечер четверга и ночь на пятницу из-за сильных дождей с грозами. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T16:21
2026-10-29T16:21
2026-10-29T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на вечер четверга и ночь на пятницу из-за сильных дождей с грозами. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РоссииКроме того, северо-восточный ветер усилится до 12-17 м/с. Главное управление МЧС России по Республике Крым настоятельно рекомендует соблюдать все правила безопасности.Ранее в четверг было объявлено штормовое предупреждение на 30 октября в связи с сильными дождями и ветром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Экстренное предупреждение: в Крыму в ночь на пятницу ожидаются ливни с грозами
В Крыму в ночь на пятницу ожидаются сильные дожди с грозами и ветром