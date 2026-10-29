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Для школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублей
Для школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Для школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублей
До конца 2026 года для школ, детских садов, колледжей и вузов Крыма закупят дизельные генераторы на более чем 375 миллионов рублей. Поставщик уже определен,... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T14:37
2026-10-29T14:37
2026-10-29T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. До конца 2026 года для школ, детских садов, колледжей и вузов Крыма закупят дизельные генераторы на более чем 375 миллионов рублей. Поставщик уже определен, указано в распоряжении Совета министров Крыма, опубликованном на официальном сайте республиканского правительства.Согласно распоряжению, цена контракта составляет 375,25 миллиона рублей. Заказчиком выступает министерство образования, науки и молодежи Крыма. Контракт заключается на срок до 30 декабря 2026 года.Ранее начальник управления комплексной безопасности Минобразования РК Лариса Ищенко заявила, что более половины школ Крыма обеспечены генераторами на случай отключения электроэнергии, в ближайшее время такое оборудование получат остальные образовательные организации. Также сообщалось, что Крым дополнительно закупит порядка 1500 резервных источников электрогенерации в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питаниеДля Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублейМагазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения света
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новости крыма, школа, детский сад, совет министров рк, крым
Для школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублей
Для школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублей до конца года