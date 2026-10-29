https://crimea.ria.ru/20261029/chto-izmenyat-na-blizhnem-vostoke-vybory-v-izraile--mnenie-1160600209.html
Что изменят на Ближнем Востоке выборы в Израиле – мнение
Что изменят на Ближнем Востоке выборы в Израиле – мнение - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Что изменят на Ближнем Востоке выборы в Израиле – мнение
Итоги выборов в Израиле не повлияют на его внешнюю политику, а следовательно, не изменят ситуацию на Ближнем Востоке к лучшему. Причем сохранение в своем кресле РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T09:50
2026-10-29T09:50
2026-10-29T09:50
израиль
мнения
павел шипилин
политика
выборы
в мире
ближний восток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Итоги выборов в Израиле не повлияют на его внешнюю политику, а следовательно, не изменят ситуацию на Ближнем Востоке к лучшему. Причем сохранение в своем кресле действующего премьера Биньямина Нетаньяху может добавить рисков самому существованию этой страны. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог Павел Шипилин.По итогам прошедших в Израиле парламентских выборов правящая коалиция во главе с партией "Ликуд" действующего премьера Биньямин Нетаньяху лидировала по результатам подсчета более 85% голосов к вечеру среды, 28 октября, однако не набрала большинства. Таким образом, Израиль попал в политический тупик, поскольку ни провластный блок, ни оппозиция во главе с партией "Яшар" Гади Айзенкот не получают достаточно мест в Кнессете, чтобы сформировать правительство. Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне подсчета голосов на парламентских выборах призвал партии открыто подойти к формированию коалиции, чтобы избежать повторных выборов.По мнению Шипилина, если бы Нетаньяху проиграл, это привело бы к печальным последствиям лично для него."Не секрет, что вся его агрессивная политика последнего времени связана исключительно с тем, что над ним висит уголовное дело. Пока он в кресле премьера, уголовному делу хода не будет. И поэтому он, естественно, держится за это кресло", – сказал Шипилин.В целом же для страны ни победа, ни поражение Нетаньяху на выборах ничего сегодня не изменит, считает политолог.По мнению эксперта, израильская проблема связана с тем, что эта маленькая страна, окруженная враждебно настроенными к ней соседями, оказывается заложницей сиюминутных интересов израильских политиков."Израиль буквально взрывает Ближний Восток, демонстрируя бесшабашность: "Мы всех тут победим вокруг, будем решать проблемы исключительно при помощи оружия". Вести себя так агрессивно, вроде бы решая насущные проблемы и восстанавливая при этом против себя всех соседей, с моей точки зрения, беспечность. Это в современном мире, мягко говоря не совсем правильная позиция", – сказал Шипилин.По-настоящему экзистенциальные риски угрожают Израилю в связи с такой политикой, поскольку "и арабы, и персы, и турки совершенно конкретно видят проблему в существовании государства Израиль", тогда как государство это полностью зависит от США, добавил политолог.Он отметил, что в Израиле эта проблема уже давно обсуждается в том числе в средствах массовой информации, и нынешняя ситуация вызывает у людей большое беспокойство, поскольку все понимают, что Нетаньяху в данном случае просто использует Америку в личных целях, поскольку политическое выживание для него важнее всего.Сделка или уничтожение: Трамп сделал заявления об Иране"Все понимают, что виновником произошедшего является вполне конкретный человек. Потому что, когда Нетаньяху устами нашего иноагента Макаревича* призывает к окончательному решению иранского вопроса, это вызывает недоумение просто. Как это вы собираетесь там, на Ближнем Востоке, вот так себя вести?!" – прокомментировал эксперт.Единственно правильным путем для Израиля он считает выбор взвешенной политики добрососедства, то есть переход от ракет к дипломатии и никак иначе."И дипломатия эта должна выстраиваться скрупулезно, шаг за шагом... Поэтому здесь, конечно, должен прийти даже не человек, а люди с другим образом мышления, совершенно иначе воспринимающие окружающие мир", – сказал Шипилин.Он делает вывод, что Нетаньяху в кресле премьера по итогам выборов только прибавит проблем Израилю.На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя опубликованный в сети разговор музыканта Андрея Макаревича* и Нетаньяху и то, как они обсуждают "окончательное решение иранского вопроса", отметила, что бывший гражданин РФ, уехав из России по причине якобы несовместимости его пацифистских убеждений с СВО, говоря с израильским премьером, вдруг растерял свой "пацифистский пафос". А также напомнила, что Нетаньяху в октябре сделал совершенно ложное заявление о том, что Россия будто бы причастна к антисемитской кампании в сети.Путин передал Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликтаВ отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху расследуется сразу несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения, выдвинутые против него, касаются получения взятки согласно "делу 4 000". Речь в нем идет о лоббировании премьером интересов самой крупной в стране телекоммуникационной группы в обмен на позитивное отношение к себе в СМИ, подконтрольном этой компании.Кроме того, ему предъявлены обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия: по делу "1 000", касающемуся подозрений в получении Нетаньяху дорогих подарков от голливудского продюсера Арнона Мильчина, и делу "2 000", в рамках которого расследованы попытки Нетаньяху договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп о благосклонном освещении его деятельности.В декабре 2025 года Биньямин Нетаньяху просил президента США Дональда Трампа посодействовать ему в получении помилования от президента Израиля Ицхака Герцога, но американский лидер не стал давать на эту тему никаких обещаний.* Признан иноагентом в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. 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израиль, мнения, павел шипилин, политика, выборы, в мире, ближний восток
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым.
Итоги выборов в Израиле не повлияют на его внешнюю политику, а следовательно, не изменят ситуацию на Ближнем Востоке к лучшему. Причем сохранение в своем кресле действующего премьера Биньямина Нетаньяху может добавить рисков самому существованию этой страны. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделился политолог Павел Шипилин.
По итогам прошедших в Израиле парламентских выборов правящая коалиция во главе с партией "Ликуд" действующего премьера Биньямин Нетаньяху лидировала по результатам подсчета более 85% голосов к вечеру среды, 28 октября, однако не набрала большинства. Таким образом, Израиль попал в политический тупик, поскольку ни провластный блок, ни оппозиция во главе с партией "Яшар" Гади Айзенкот не получают достаточно мест в Кнессете, чтобы сформировать правительство. Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне подсчета голосов на парламентских выборах призвал партии открыто подойти к формированию коалиции, чтобы избежать повторных выборов.
По мнению Шипилина, если бы Нетаньяху проиграл, это привело бы к печальным последствиям лично для него.
"Не секрет, что вся его агрессивная политика последнего времени связана исключительно с тем, что над ним висит уголовное дело. Пока он в кресле премьера, уголовному делу хода не будет. И поэтому он, естественно, держится за это кресло", – сказал Шипилин.
В целом же для страны ни победа, ни поражение Нетаньяху на выборах ничего сегодня не изменит, считает политолог.
"Нет, конечно. Израильская политика на Ближнем Востоке меняться не будет. К сожалению для Израиля", – сказал Шипилин.
По мнению эксперта, израильская проблема связана с тем, что эта маленькая страна, окруженная враждебно настроенными к ней соседями, оказывается заложницей сиюминутных интересов израильских политиков.
"Израиль буквально взрывает Ближний Восток, демонстрируя бесшабашность: "Мы всех тут победим вокруг, будем решать проблемы исключительно при помощи оружия". Вести себя так агрессивно, вроде бы решая насущные проблемы и восстанавливая при этом против себя всех соседей, с моей точки зрения, беспечность. Это в современном мире, мягко говоря не совсем правильная позиция", – сказал Шипилин.
По-настоящему экзистенциальные риски угрожают Израилю в связи с такой политикой, поскольку "и арабы, и персы, и турки совершенно конкретно видят проблему в существовании государства Израиль", тогда как государство это полностью зависит от США, добавил политолог.
"Израиль целиком и полностью зависит от Америки. А это не совсем, я бы сказал, тот ориентир. Потому что рано или поздно любая империя, сверхдержава прекращает существование. Это в истории повторялось бесконечное количество раз, начиная с Вавилона или Египта. И рано или поздно поддержка Соединенными Штатами Израиля ослабнет или совсем сойдет на нет... Что вы будете делать? Вас ведь уничтожат моментально, потому что у людей длинная память", – сказал Шипилин.
Он отметил, что в Израиле эта проблема уже давно обсуждается в том числе в средствах массовой информации, и нынешняя ситуация вызывает у людей большое беспокойство, поскольку все понимают, что Нетаньяху в данном случае просто использует Америку в личных целях, поскольку политическое выживание для него важнее всего.
"Все понимают, что виновником произошедшего является вполне конкретный человек. Потому что, когда Нетаньяху устами нашего иноагента Макаревича* призывает к окончательному решению иранского вопроса, это вызывает недоумение просто. Как это вы собираетесь там, на Ближнем Востоке, вот так себя вести?!" – прокомментировал эксперт.
Единственно правильным путем для Израиля он считает выбор взвешенной политики добрососедства, то есть переход от ракет к дипломатии и никак иначе.
"И дипломатия эта должна выстраиваться скрупулезно, шаг за шагом... Поэтому здесь, конечно, должен прийти даже не человек, а люди с другим образом мышления, совершенно иначе воспринимающие окружающие мир", – сказал Шипилин.
Он делает вывод, что Нетаньяху в кресле премьера по итогам выборов только прибавит проблем Израилю.
"Израиль должен восстанавливать связи и уговаривать всех своих соседей, рассказывать о том, что он исключительно миролюбивое государство. Вот такую внешнюю политику он должен выстраивать в ближайшие десятилетия. Я бы даже сказал столетия. Но, боюсь, что при таком отношении он может так долго не просуществовать. Так что Израилю есть над чем подумать", – резюмировал эксперт.
На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя опубликованный в сети разговор музыканта Андрея Макаревича* и Нетаньяху и то, как они обсуждают "окончательное решение иранского вопроса", отметила, что бывший гражданин РФ, уехав из России по причине якобы несовместимости его пацифистских убеждений с СВО, говоря с израильским премьером, вдруг растерял свой "пацифистский пафос". А также напомнила, что Нетаньяху в октябре сделал совершенно ложное заявление о том, что Россия будто бы причастна к антисемитской кампании в сети.
В отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху расследуется сразу несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения, выдвинутые против него, касаются получения взятки согласно "делу 4 000". Речь в нем идет о лоббировании премьером интересов самой крупной в стране телекоммуникационной группы в обмен на позитивное отношение к себе в СМИ, подконтрольном этой компании.
Кроме того, ему предъявлены обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия: по делу "1 000", касающемуся подозрений в получении Нетаньяху дорогих подарков от голливудского продюсера Арнона Мильчина, и делу "2 000", в рамках которого расследованы попытки Нетаньяху договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп о благосклонном освещении его деятельности.
В декабре 2025 года Биньямин Нетаньяху просил президента США Дональда Трампа посодействовать ему в получении помилования от президента Израиля Ицхака Герцога, но американский лидер не стал давать на эту тему никаких обещаний.
* Признан иноагентом в РФ.
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