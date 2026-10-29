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Более 150 улиц Феодосии на два дня останутся без воды
Более 150 улиц Феодосии на два дня останутся без воды - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Более 150 улиц Феодосии на два дня останутся без воды
Более 150 улиц и переулков в Феодосии 12 и 13 ноября останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T11:00
2026-10-29T11:00
2026-10-29T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Более 150 улиц и переулков в Феодосии 12 и 13 ноября останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Всего без воды останутся около 150 улиц и переулков в разных районах города, также без водоснабжения в указанный период будет село Солнечное.На время проведения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой. При этом феодосийцам рекомендуют иметь запас на время проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90%Какие водоводы отремонтируют в Крыму до конца годаКрым обеспечен питьевой водой на год
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Более 150 улиц Феодосии на два дня останутся без воды
"Вода Крыма": более 150 улиц Феодосии на два дня останутся без воды из-за работ на сетях
11:00 29.10.2026 (обновлено: 11:23 29.10.2026)