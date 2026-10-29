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Африканские элиты поверили в Россию – эксперт
Африканские элиты поверили в Россию – эксперт - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Африканские элиты поверили в Россию – эксперт
Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка и состоявшийся в его рамках целый ряд двусторонних встреч президента РФ Владимира Путина с делегациями... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T11:41
2026-10-29T11:41
2026-10-29T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка и состоявшийся в его рамках целый ряд двусторонних встреч президента РФ Владимира Путина с делегациями африканских стран свидетельствует о том, что африканские элиты поверили в Россию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ имени Вернадского Олег Шевченко.По словам Шевченко, Россия, в отличие от Запада, предлагает Африке по-настоящему равноправные союзнические отношения, приглашая воспользоваться ее отечественными интеллектуальными возможностями для создания собственных научных, культурных, политических центров. При этом Запад по-прежнему рассматривает Африку как "ведро, из которого можно черпать ресурсы", ему не интересно развивать этот континент, отметил аналитик.В то же время, по мнению Шевченко, чтобы работать с Африкой, нужны специалисты, которые знают происходящие там события, владеют языками и культурой. В этом плане Россия пока находится на старте, полагает эксперт. По словам специалиста, РФ "должна снова открыть для себя Африку".Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси – о чем говорили лидеры Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – ПутинТоварооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов
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африка, россия, политика, экономика, внешняя политика, мнения, олег шевченко
Африканские элиты поверили в Россию – эксперт
Россия предлагает Африке по-настоящему равноправные союзнические отношения – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым.
Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка и состоявшийся в его рамках целый ряд двусторонних встреч президента РФ Владимира Путина с делегациями африканских стран свидетельствует о том, что африканские элиты поверили в Россию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ имени Вернадского Олег Шевченко.
"На мой взгляд, главное событие форума – интересные закулисные двухсторонние встречи нашего президента с делегациями стран Африки. Их состоялось уже несколько десятков. Это уже очень серьезно. Это значит, что африканские элиты поверили в Россию. Это неприятный сигнал для Запада, и результат их недальновидной и антигуманной политики последних десятилетий", - сказал политолог.
По словам Шевченко, Россия, в отличие от Запада, предлагает Африке по-настоящему равноправные союзнические отношения, приглашая воспользоваться ее отечественными интеллектуальными возможностями для создания собственных научных, культурных, политических центров. При этом Запад по-прежнему рассматривает Африку как "ведро, из которого можно черпать ресурсы", ему не интересно развивать этот континент, отметил аналитик.
В то же время, по мнению Шевченко, чтобы работать с Африкой, нужны специалисты, которые знают происходящие там события, владеют языками и культурой. В этом плане Россия пока находится на старте, полагает эксперт. По словам специалиста, РФ "должна снова открыть для себя Африку".
"Это большая стратегическая задача. Если мы хотим, чтобы Африка стала нам не просто стратегическим партнером, а другом и союзником, мы должны открыть для себя этот континент на уровне очень серьезного исследовательского и культурного интереса. Потому что одной экономикой в XXI веке ситуацию не вытянешь, экономика перестала быть абсолютным фактором", – подчеркнул политолог.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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