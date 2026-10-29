https://crimea.ria.ru/20261029/afrikanskie-elity-poverili-v-rossiyu--ekspert-1160611532.html

Африканские элиты поверили в Россию – эксперт

Африканские элиты поверили в Россию – эксперт - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Африканские элиты поверили в Россию – эксперт

Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка и состоявшийся в его рамках целый ряд двусторонних встреч президента РФ Владимира Путина с делегациями... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T11:41

2026-10-29T11:41

2026-10-29T11:41

африка

россия

политика

экономика

внешняя политика

мнения

олег шевченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка и состоявшийся в его рамках целый ряд двусторонних встреч президента РФ Владимира Путина с делегациями африканских стран свидетельствует о том, что африканские элиты поверили в Россию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ имени Вернадского Олег Шевченко.По словам Шевченко, Россия, в отличие от Запада, предлагает Африке по-настоящему равноправные союзнические отношения, приглашая воспользоваться ее отечественными интеллектуальными возможностями для создания собственных научных, культурных, политических центров. При этом Запад по-прежнему рассматривает Африку как "ведро, из которого можно черпать ресурсы", ему не интересно развивать этот континент, отметил аналитик.В то же время, по мнению Шевченко, чтобы работать с Африкой, нужны специалисты, которые знают происходящие там события, владеют языками и культурой. В этом плане Россия пока находится на старте, полагает эксперт. По словам специалиста, РФ "должна снова открыть для себя Африку".Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси – о чем говорили лидеры Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – ПутинТоварооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов

африка

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

африка, россия, политика, экономика, внешняя политика, мнения, олег шевченко