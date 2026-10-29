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54 часа режима тишины: в Алешках продолжается масштабное разминирование
54 часа режима тишины: в Алешках продолжается масштабное разминирование - РИА Новости Крым, 29.10.2026
54 часа режима тишины: в Алешках продолжается масштабное разминирование
Российские военные проводят разминирование местности в районе города Алешки Херсонской области в рамках гуманитарной миссии. На месте работают военнослужащие... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T10:30
2026-10-29T10:30
2026-10-29T10:30
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские военные проводят разминирование местности в районе города Алешки Херсонской области в рамках гуманитарной миссии. На месте работают военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск "Днепр", сообщили в Министерстве обороны России.По данным министерства, большинство размещенных ВСУ взрывоопасных предметов и мин нельзя вывезти, они могут сдетонировать от малейшего механического воздействия. Саперы уничтожают их на месте при помощи накладного заряда.В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что режим тишины в районе Алешек действует уже 54 часа. По ее словам, стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства, ни одного нарушения не зафиксировано, что позволяет военным продолжать разминирование дорог и готовить безопасный проезд гуманитарной колонны.Режим тишины был введен с 4 утра по московскому времени 27 октября. До этого Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе Алешек с 29 октября. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, для желающих уехать уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетает в АлешкиАлешки после 30 часов тишины: что происходит в городеГуманитарная миссия в Алешках идет по согласованному с США плану – Песков
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РИА Новости Крым
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алешки, разминирование, херсонская область, новости сво, министерство обороны рф, яна лантратова, группировка войск "днепр", новости
54 часа режима тишины: в Алешках продолжается масштабное разминирование
Саперы группировки войск "Днепр" проводят масштабное разминирование в Алешках
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские военные проводят разминирование местности в районе города Алешки Херсонской области в рамках гуманитарной миссии. На месте работают военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск "Днепр", сообщили в Министерстве обороны России.
"Прилегающие к городу участки дорог обезвреживаются от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов для доставки гуманитарной помощи и организации эвакуации мирных жителей", - говорится в сообщении.
По данным министерства, большинство размещенных ВСУ взрывоопасных предметов и мин нельзя вывезти, они могут сдетонировать от малейшего механического воздействия. Саперы уничтожают их на месте при помощи накладного заряда.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что режим тишины в районе Алешек действует уже 54 часа. По ее словам, стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства, ни одного нарушения не зафиксировано, что позволяет военным продолжать разминирование дорог и готовить безопасный проезд гуманитарной колонны.
Режим тишины был введен с 4 утра по московскому времени 27 октября
. До этого Белый дом заявил, что США добились
договоренности о локальном прекращении огня в районе Алешек с 29 октября. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, для желающих уехать уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения.
В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках
критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию
в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.
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